Латвия передала Украине новую партию военной помощи в рамках 'Коалиции дронов'. Фото и видео

Латвия продолжает активно поддерживать Украину в ее борьбе с российской агрессией. Рига передала Киеву новую партию ударных беспилотников.

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Беспилотники изготовили две латвийские компании в рамках международной инициативы "Коалиция дронов". Об этом сообщил министр обороны страны Андрис Спрудс. Он также опубликовал соответствующие фотографии и видео.

По словам министра, только за первое полугодие 2025 года две присоединившиеся к коалиции латвийские компании поставили ВСУ уже 12 тысяч дронов.

"Еще 1500 боевых беспилотников направляются из Латвии в Украину. Две латвийские компании в рамках международной "коалиции дронов" за первое полугодие поставили 12 тысяч беспилотников", – написал Спрудс.

Напомним, что коалиция дронов была сформирована в феврале 2024 года во время 19-й встречи в формате "Рамштайн". Идею предложила Латвия, ныне с Великобританией координирующая работу организации.

В настоящее время в коалицию входят 18 стран: Латвия, Британия, Австралия, Чехия, Дания, Франция, Эстония, Италия, Новая Зеландия, Канада, Литва, Люксембург, Нидерланды, Польша, Германия, Швеция, Норвегия и Украина.

В марте 2025-го страны-партнеры из Коалиции дронов приняли решение о выделении 20 миллионов евро на закупку тактических разведывательных БПЛА (ISR) для Сил обороны Украины. Снабжение ожидается в течение трех месяцев.

Как сообщал OBOZ.UA, правительство Норвегии и лидеры оппозиции договорились увеличить финансирование Украины в этом году до 85 млрд норвежских крон ($7,83 млрд). Это примерно на 50 млрд крон больше, чем предполагал план, согласованный в ноябре 2024 года.

20 марта президент Украины Владимир Зеленский с официальным визитом был в Норвегии, которая решительно поддерживает украинцев в борьбе против российского агрессора. Он провел встречу с премьер-министром Йонасом Гаром Стере.

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