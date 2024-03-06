Все для фронта и все для победы, или О необходимости АВТОМОБИЛЬНОЙ мобилизации для власти.

Далее текст на языке оригинала.

Після відновлення процедури декларування, українська громада все більше дізнається про унікальних віп-посадовців, які змогли творчо поєднати свою супер-патріотичну риторику із закупівлею нових авто і нерухомості під час війни. Ба більше, багато із них через імпотентність урядовців та кругову поруку у владі спромоглися отримати за рік ВІЙНИ більш як по МІЛЬЙОНУ гривень зарплати із преміями. Нагадаю, що лише із тих народних депутатів, які подали декларації за 2022 рік, 134 – задекларували купівлю нових транспортних засобів, а кожен третій депутат придбав ще й нову нерухомість. Міські чиновники та їх родини були ще більш активними у справі оновлення свого автопарку, житла, в тому числі й закордоном, та землі.

Тим часом "генії економічного управління" в ВР та Уряді планують ввести новий воєнний податок для ФОПів та обговорюють необхідність скорочення видатків на освіту, культуру…

За таких обставин і з міркувань суспільної потреби та соціальної справедливості ПРОПОНУЮ провести АВТОМОБІЛЬНУ МОБІЛІЗАЦІЮ на користь ЗСУ у тих посадовців, які купили нові авто під час ВІЙНИ.

Окрім того ВВАЖАЮ за необхідне провести секвестр бюджету-2024 у частині радикального скорочення видатків на утримання системи державної та місцевої влади.

Щоб досягти ЄДНОСТІ суспільства під час ВІЙНИ, про яку так часто каже влада, треба не СЛОВОМ, а своїми ГРОШИМА та АВТО…реально допомагати ЗСУ та загалом воюючій Україні.

П.С. І не забуваємо ПІДТРИМАТИ своїм голосуванням нашу ПЕТИЦІЮ про СКАСУВАННЯ бюджетного фінансування парламентських партій на час війни (" 1,5 МІЛЬЯРДІВ на ЗСУ, а не на ПАРТІЙНИЙ ПІАР"), яка нині зібрала вже більш як 4 тисячі голосів. Але потрібно ще 21 тисяча голосів!