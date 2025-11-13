'Кто за Украину, а кто за миндичей': 'Евросолидарность' начала сбор подписей за отставку Кабмина

Фракция "Европейская солидарность" получила подписные листы и начинает сбор подписей народных депутатов за отставку правительства.

Об этом сообщил сопредседатель фракции Артур Герасимов. Он призвал представителей других фракций и групп подписаться под инициативой.

"Мы начинаем сбор подписей за отставку всего Кабинета министров. Отставка только двух министров только углубит кризис масштабного коррупционного скандала, который всколыхнул всю страну. Потому что на пленках Миндича уже "засветились" по меньшей мере 5 министров, представители независимых регуляторов, Офис президента", – констатировал Герасимов.

"Правительство должно обеспечивать прежде всего фронт, а не обслуживать коррупцию властной верхушки. Ключевое, что было потеряно благодаря этому скандалу, это доверие. Доверие как со стороны украинцев к власти, так и доверие наших международных партнеров к Украине. И это доверие нельзя вернуть косметическими методами. Только глубинными изменениями", – отмечает сопредседатель фракции.

"Именно поэтому "Европейская солидарность" инициировала отставку всего коррупционного правительства. Я ставлю первую подпись и призываю руководителей всех фракций и групп парламента поддержать нашу инициативу, чтобы позволить Украине продвигаться вперед, а не к поражению. Считаю, что сбор подписей за отставку этого коррупционного кабмина четко покажет, кто за Украину, а кто за миндичей", – сказал Герасимов.