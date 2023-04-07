4 апреля 1949 года 12 стран подписали Североатлантический договор о системе коллективной безопасности. Главной задачей была коллективная защита демократических свобод и противодействие распространению коммунистической экспансии. За годы своего существования НАТО стало сильнейшим военно-политическим союзом в мире и провело множество успешных военных операций.

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С начала российского вторжения в Украину страны НАТО оказали финансовую и военно-техническую поддержку Киеву в размере около 120 миллиардов долларов, что позволяет украинской армии противостоять вторым вооруженным силам мира и планировать освобождение всех временно оккупированных территорий. Того же 4 апреля, но 2023 года Финляндия стала 31-м членом Альянса. За свои 74 года существования Североатлантический договор значительно расширился. Альянс уже давно стал и продолжает оставаться гарантом безопасности в регионе северной Атлантики и шире.

За годы своего существования НАТО провело значительное количество военных операций с целью де эскалации конфликтов во многих горячих точках нашей планеты. И вот через 19 лет Альянс снова расширился в восточном направлении, точнее в северо-восточном. Москва в ответ что-то пробубнила, что мол Финляндия перешла во враждебный лагерь и становится возможной целью для российских ракет. Кремль никак не может понять, что своей шовинистической политикой собственного превосходства над другими народами, угрожающей миру, и широкомасштабным военным вторжением в Украину показал свои чудовищные планы порабощения других стран, варварское поведение на международной арене, а провокационные действия по отношению к соседям только способствовали расширению НАТО. Российская Федерация начала войну против Украины, чтобы якобы избежать присоединения Киева к Североатлантическому договору, которое создало бы, по мнению Кремля, новые угрозы для ситуации с безопасностью в РФ. В феврале 2022 года Украина была довольно далека от процесса вступления в Альянс. Москва это прекрасно знала, но использовала эту выдумку для своей отговорки, почему она пошла войной против добрососедского народа. Поэтому во время церемонии по случаю вступления Финляндии в НАТО госсекретарь США Э. Блинкен подчеркнул, что все это стало возможным только благодаря политике Владимира Путина. Теперь Российская Федерация получила дополнительно 1271,8 км новых границ со странами НАТО, что фактически в два раза больше, чем было до присоединения к Альянсу Финляндии. Для сравнения, у РФ было 195,8 км границы с Норвегией, 333,7 км - с Эстонией, 270,5 км - с Латвией, 266 км - с Литвой и 232 км - с Польшей.

В годовщину создания Североатлантического договора и торжественного вступления Финляндии в Альянс после шестилетнего перерыва было организовано и проведено заседание Украина-НАТО. Состоялись предметные дискуссии об усилении военной поддержки Альянса Киеву и перспективах членства Украины в Организации. Украина хочет как можно скорее стать членом НАТО, евроатлантическое направление развития страны прописано в тексте Конституции Украины. 79% украинцев хотят, чтобы страна вступила в Альянс. Министры иностранных дел стран НАТО согласовали программу поддержки Украины в сближении с Организацией. Очередной саммит НАТО произойдёт в Вильнюсе в июле этого года, на него пригласили президента Украины Владимира Зеленского.

Несмотря на международные гарантии территориальной целостности согласно Будапештскому меморандуму всеми ведущими ядерными державами - США, Россией, Великобританией, Францией, Украина не избежала нападения на свою территорию, причем со стороны страны, которая гарантировала Киеву нерушимость государственных границ. После ошибок саммита НАТО в Бухаресте в 2008 г., когда Германия и Франция по требованию Кремля отказались от процесса сближения Альянса с Киевом, что вылилось через несколько лет (2014 г.) в военное нападение РФ на украинские Крым и Донбасс, решение Хельсинки и Стокгольма отказаться от государственного нейтралитета после масштабного военного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года стало свидетельством того, что Альянс действует и ему доверяют. Евроатлантическая интеграция стала лучшим способом обеспечения собственной безопасности для стран, разделяющих ценности демократии, прав человека и международной солидарности. Сейчас НАТО объединяет самые развитые страны мира. Современное оружие, побеждающее российского агрессора в Украине - из стран Альянса. Резкая антинатовская риторика Москвы — это не потому, что есть угроза существованию РФ, а препятствие для осуществления российской агрессии против ряда стран, охраняемых статьей 5 Атлантического договора.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийарто назвал визит в штаб-квартиру НАТО главы украинской дипломатии Евгения Кулебы нарушением единства Альянса. Может быть, никто и не спрашивал у официального Будапешта разрешения на приезд украинского министра в Брюссель, но все в странах НАТО являются свидетелями того, что евроатлантическая солидарность разрушается именно политикой Венгрии, ставшей адвокатом Кремля на евроатлантическом пространстве во многих вопросах российской агрессии против Украины. Чем мотивировано такое поведение правительства Виктора Орбана - другой вопрос. Но только один Будапешт осмелился вести переговоры с Путиным о своих территориальных приобретениях за счет Украины до широкомасштабного российского вторжения. Не могли этого сделать люди, поднявшие антисоветское восстание в Будапеште в 1956 году и погибшие в неравной борьбе с оккупантами. Они тогда фактически боролись не только против советской доминации, но и за европейское и евроатлантическое будущее Венгрии. Таким образом, именно Петер Сийарто не должен нарушать единство с венгерскими борцами, отдавшими свои жизни за демократическую европейскую Венгрию вне диктата Москвы.