Станет ли Трамп президентом и продолжат ли США финансировать Украину: в FT озвучили прогнозы на 2024-й

Бывший президент США Дональд Трамп не станет снова президентом. Победу одержит Джо Байден. При этом США продолжат финансировать Украину.

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Такие прогнозы озвучило издание FT. Как пишет в своем Telegram-канале Орестократия шеф-редактор OBOZ.UA Орест Сохар, такой прогноз основывается на том, что Трамп не допущен на выборы в нескольких штатах.

"Их предсказание основывается на том, что в штатах Колорадо и Мэн экс-президента фактически не допустили к выборам. Но если команде Трампа удастся преодолеть "юридические препятствия", то трамповская кампания против Джо Байдена станет худшими президентскими выборами в истории США", – пишет Орест Сохар.

При этом избиратели, скорее, выступают против Трампа, чем поддерживают Байдена. Хорошая для Украины новость – финансирование продолжат. Плохая – будет усиливаться давление, чтобы побуждать страну к переговорам с агрессорам – РФ.

"Еще к выборам Трамп будет приговорен по крайней мере в одном из четырех судебных процессов, а, вероятно, плюс еще в двух. Несмотря на свой преклонный возраст, Байден победит, ведь избиратели больше выступают против Трампа, чем одобряют второй срок Байдена. Кстати, продлят ли? США и ЕС финансировать Украину?Да. Но Украина, скорее всего, будет испытывать все большее давление, чтобы начать переговоры с Москвой", – пишет шеф-редактор OBOZ.UA.

Как ранее писал OBOZ.UA, 19 декабря Верховный суд американского штата Колорадо признал виновным экспрезидента Дональда Трампа в подстрекательстве к восстанию и запретил ему участие в президентских выборах на территории штата. Это решение было принято на основании 3-й части 14-й поправки Конституции США, а также вердикта суда от 18 ноября 2023 года, в котором Трамп был признан виновным в попытке государственного переворота и подстрекательстве к штурму Капитолия 6 января 2021 года.

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