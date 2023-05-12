Решение британского правительства о передаче Украине ракет дальнего радиуса действия Storm Shadow, вне всякого сомнения, еще один важный момент в российско-украинской войне. Момент, который показывает, что Запад не только не "устал" от поддержки Украины и не только не испугался ядерных угроз Владимира Путина, но и готов повышать ставки по мере продолжения войны.

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Примерно так же было с систематическими поставками вооружений, системами HIMARS, танками Leopard. Долгое время консультаций — и решение о передаче после того, как становилось окончательно ясно, что Кремль хочет идти путем эскалации, а не урегулирования.

США могут присоединиться к Великобритании

Великобритании не впервые оказываться в роли страны, первой принимающей решение о передаче новых видов оружия. Но, учитывая слова британского министра обороны Бена Уоллеса о согласовании этого решения с Вашингтоном, можно предположить, что Соединенные Штаты присоединятся к британцам. Например, поставят Украине ракеты ATACMS. Технические возможности для этого есть.

Если британские ракеты могут запускаться с бортов самолетов советского производства, которые есть на вооружении украинской армии, то для запуска ракет ATACMS можно использовать платформы для HIMARS.

Таким образом, Украина, даже если она не будет — по согласованию с британцами — обстреливать так называемую суверенную территорию Российской Федерации, то есть ту, которая является российской по международному праву, получает возможность удара по собственным оккупированным территориям.

Крым станет зоной военных действий

Это создает возможности для разрушения Крымского моста, уничтожения российских арсеналов в Крыму и на востоке Украины, лишения Крыма его важной для продолжения войны роли плацдарма российской армии, обстрела российских сил и ресурсов в районе так называемого сухопутного коридора до Крыма. Собственно, в подобной ситуации бессмысленным оказывается сам коридор.

Конечно, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков немедленно пообещал, что российская армия ответит на британские поставки. Впрочем, подобные заявления делались каждый раз, когда номенклатура поставляемых вооружений увеличилась.

У России на самом деле на все есть один ответ — ядерные угрозы. Но в Кремле должны были бы задуматься над тем, что если противник готов повышать ставки, то можно ли просчитать, как он на самом деле отреагирует не на угрозу, а на реальное применение Москвой ядерного оружия.

Тут в зону риска входят не только Украина и Запад, но и сама Россия, тем более что нежелание ее основных экономических партнеров — Китая и Индии — столкнуться с ядерным конфликтом, по-моему, очевидно.

Так что Путину стоит принять реальность: да, он может продолжать войну. Но с каждым новым ее днем возможности Украины отвечать на агрессию и освобождать свои территории будут только возрастать.