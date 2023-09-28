Трудно переоценить значимость Крыма для россии. Крым всегда был крайне важным регионом для кремля, имея как историческую, так и стратегическую значимость.

Крым имеет долгую историю, связанную с российской империей. Россия всегда рассматривала Крым, как важную часть своего исторического наследия. Крымская война (1853-1856), Крымская конференция (4-11 февраля 1945) и другие исторические события еще больше укрепили связь между россией и Крымом в воображении кремля.

Крым имеет важное геополитическое значение из-за своего расположения на берегу Черного моря. Его близость к Ближнему Востоку, Балканскому региону и Средиземному морю делает его важным пунктом для контроля над регионом. Крым находится на ключевом географическом пересечении торговых маршрутов, соединяющих Европу, Средиземноморье и Ближний Восток. Местонахождение Черноморского флота россии в Севастополе и контроль над Черным и Азовским морями предоставляет россии возможность влиять на экономический и военный оборот в регионе.

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Крым также важен для россии из-за его роли в обеспечении энергетической безопасности. Крымский полуостров имеет значительные запасы природного газа и нефти, что позволяет россии обеспечивать энергетические потребности страны.

В итоге, Крым является ключевым регионом для россии, который объединяет исторические, геополитические, экономические и военные факторы. Контроль над Крымом дает россии большое влияние на регион и позволяет обеспечить свои интересы в Черноморском бассейне и далеко за его пределами.

И все было бы так, если бы не одно "но"...

Крым - это Украина! И эта, по мнению кремля, "историческая несправедливость", много лет давила на мозги кремлевских небожителей и, в конце концов, привела к аннексии украинского полуострова в 2014 году. Коварно? Да. Неожиданно? Нет. Слишком лакомым куском был Крым для россии и не понимать, что кремль пойдет на все, чтобы получить его в составе империи, было бы очень глупо. Тем более, что за месяцы до аннексии, и военные, и спецслужбы Украины предупреждали о чрезвычайной активности россиян на полуострове, которая четко указывала на возможность его военного захвата. Чем руководствовалась в своем бездействии "послемайданная" власть Украины точно не известно, но "властные фигуранты" дела о потере Украиной почти 5% своей территории до сих пор занимают в политикуме обворованной врагом страны высокие и уважаемые места.

Аннексия Крыма россией весной 2014 года принесла на многострадальный украинский полуостров "русскую весну" с горьким привкусом страданий, притеснений, преследований крымско-татарского населения, социальным упадком и грохотом вражеской военной техники. Бывшая "всероссийская здравница" быстро превратилась в единый военный объект оккупантов. За 9 лет оккупации рекреационно-оздоровительный полуостров "оздоровился" на 224 военные зоны. Аэродромы, порты, полигоны, склады оружия и другие признаки "русского мира" практически сделали невозможным не только свободное передвижение на своей земле населения Крыма, но и привело к настоящей экологической катастрофе, которая ставит под угрозу здоровье и саму жизнь населения.

Для российской федерации аннексия преследовала цели, очень далекие от туризма, оздоровления, охраны заповедников или расширения территории государства. Кремль пытался предотвратить размещение в Крыму флота НАТО (к которому могла присоединиться Украина), и контролировать Северное Причерноморье. Поэтому и превратил Крым в мощный военно-логистический форпост, разрушив уникальную экологическую систему полуострова.

Не менее важными стратегическими целями были блокада украинского порта Азов, захват газовых месторождений (одно из которых было захвачено российскими войсками у побережья Одесской области, далеко от Крыма) и представление аннексии Крыма как идеального примера "успешной имперской политики".

Что же в результате аннексии (результата странных, мягко говоря, действий украинской власти) получили россияне? Так ли уж "успешным" оказался оккупационный план?

"Социальный подъем" простых россиян после оккупации Крыма довольно быстро превратился в разочарование и непонимание "зачем оно им". Для российского бюджета полуостров стал "экономической пропастью", где исчезают миллиарды рублей, преимущественно так и не доходя до своего "конечного потребителя". Коррупционные схемы оккупационной псевдовласти Крыма превзошли даже привычные для россии масштабы. Упадок производства привел к социальному кризису, росту цен, значительным коммунальным проблемам.

При всех заверениях, что "россия здесь надолго", и кремль, и так называемая оккупационная власть относятся к крымским богатствам, как к чему-то временному. Такому, что нужно лишь как можно быстрее украсть или осквернить. Военная экспансия вместе с уничтожением природного ландшафта и преступной застройкой практически разрушила экосистему.

К тому же, "Непотопляемый авианосец Крым" оказался не таким уж и защищенным. Местное Движение сопротивления и ВСУ не дают покоя оккупантам. Атаки с воздуха и подрывы российских военных объектов на суше и на море уже давно стали привычным явлением, которое не может не смущать тех россиян, которые решились провести отдых на таком некогда привлекательном крымском побережье. Как же так, "Абсолютная безопасность" обещанная кремлем теперь имеет окрас черного дыма взрывов и километровых очередей на Керченском мосту из тех, кто уже "наотдыхался" и хочет сбежать скорее от "неожиданной" войны, которая, как выяснилось, совсем рядом.

Кстати, о мосте. Нет, не так, "МОСТЕ"! Путинский "Объект №1", который оккупанты построили с целью соединения Керченского и Таманского полуостровов через остров Тузлу и Тузлинскую косу, должен был выполнять еще одну, сугубо захватническо-военную функцию. Конфигурация и основные параметры моста были намеренно спроектированы таким образом, чтобы создавать максимальные препятствия для судоходства в Керченском проливе и Азовском море.

Малая ширина и высота главного пролета ограничивает размеры судов, которые могут заходить в украинские порты в Азовском море, и значительно облегчает кремлю возможность полностью контролировать и блокировать проход по своему усмотрению. Автодорожный мост был искусственно опущен таким образом, что даже небольшие суда не могут пройти под его опорами и вынуждены проходить через основной проток.

Таким образом, построив Крымский мост, россия установила полный контроль над входом в Азовское море. Кроме того, на шельфе Азовского моря расположены месторождения нефти и газа, принадлежащие Украине. После строительства моста через Керченский пролив нефте-газовые буровые платформы больше не могут проходить под арками моста и быть отбуксированными из Азовского моря.

Строительство такого гигантского инженерного сооружения привело к экологическим угрозам, которые не учитывались на этапе проектирования. Сплошная насыпь со стороны Таманского полуострова фактически уничтожила остров Тузла, при том, что он имел большую природную ценность. Перекрытие Керченского пролива насыпями повлияло на гидрологические процессы в проливе, сказалось на прибрежных течениях и на миграции планктона.

Мост, который, по шумным заявлениям россиян, "простоит 100 лет" и "выдержит ядерный удар", оказался не таким уж прочным и долговечным. После ударов по мосту гексоген-полиэтиленовыми "подарками" от Украины, хорошо было видно проржавевшую арматуру и некачественный бетон в местах повреждения. Ничего удивительного, воруют... Предварительная смета "проекта века" - строительства Керченского моста составляла 150 млрд рублей на строительство транспортного перехода, 86 млрд рублей на подготовительные работы и 51 млрд рублей на строительство подъездных дорог. Однако на момент пуска только первой очереди моста он стоил уже примерно $4 млрд. И вовсе не за счет улучшения материалов и качества работ. Любая последующая мощная и меткая "доставка подарков" ВСУ поставит крест на инженерном российском "чуде века".

Путинская власть совершенно не понятна своими поступками для обычного здравого смысла. Ну, удалась вам аннексия весной 2014 года! Так почему же вы гадите там, где собрались "остаться исторически на вечно"?!!! В какой дурной голове появилась "идея" подрыва Каховской ГЭС? Да, этим преступлением вы нанесли значительные потери Украине. Смерти, убытки, катастрофические экологические последствия. Но ведь в результате разрушения Каховской ГЭС и разлива водохранилища, Крым потерял водоснабжение. Уровень воды в водохранилище упал до такого уровня, что поддержание подачи воды по Северо-Крымскому каналу стало невозможным. Минимум на год. Как следствие - серьезные проблемы для населения и сельского хозяйства Крыма.

Негативное воздействие на окружающую среду после теракта стало угрозой не только для экосистем бассейна нижнего Днепра юга Украины. Тысячи тонн разрушенных конструкций и токсичных веществ достигли побережья Черного моря, на котором оккупанты так рьяно выгревали свои бледные тела, наслаждаясь краденым природным богатством. Вы же там собирались "надолго"!

Единственную функцию, на которую надеялись захватчики при аннексии Крыма, он, увы, выполнил. Крым стал военным плацдармом для наступления в феврале 2022 года. Такое развитие событий было понятно всем практически сразу после аннексии. Эксперты предупреждали, все понимали, но...

Как случилось, что Чонгарский пролив и узкий перешеек между Крымским полуостровом и материком, считавшиеся почти непреодолимыми препятствиями при умелой организации обороны, не остановили врага? Почему мосты и каналы через реку Чонгар не были взорваны? Почему утром 24 февраля, российские войска без особых препятствий пересекли административную границу с Крымом и молниеносно продвинулись вдоль автомагистрали и преодолели более 100 километров и взяли под контроль Новую Каховку? Почему к обеду они уже приблизились к Херсону и вышли к Антоновскому мосту? Это все вопросы к следствию, которое обязательно определит причины такого провала украинской обороны.

Прошло полтора года и уже россияне роют защитные сооружения в оккупированном Крыму. Для того, чтобы аннексированный полуостров превратился в ловушку для оккупантов нужно перерезать вражеские сухопутные коридоры в Крым и уничтожить "чудо-мост". Трудная задача, которая может стоить тысячи жизней украинских Защитников. Прорвав оборону врага возле Мелитополя, даже без деоккупации самого города, украинцы смогут контролировать ракетно-артиллерийским огнем логистические пути в оккупированный Крым. Для кремля это будет означать практически стопроцентную потерю аннексированного полуострова, которую путинский режим вряд ли сможет пережить.

Несмотря на то, что уже сейчас украденный у Украины полуостров превратился для путинской россии в "чемодан без ручки" из-за экономического бремени, международных санкций и внутренних социальных угроз, возвращение Крыма в родную украинскую гавань будет означать для кремля разрушение всей "скрепной" пропаганды об "избранности и непобедимости" и приведет к полной потере доверия не только немногочисленных "партнеров", но и всего российского общества. Накануне выборов 2024 года Путин не сможет себе такое позволить, поэтому освобождение Крыма, которое так необходимо для Украины, может превратиться в начало глобальной катастрофы мирового масштаба. Вряд ли у старого преступника хватит ума остановить войну и признать собственное поражение.

Крым обязательно вернет свой украинский статус, признанный мировым обществом. Но лучше всего было бы, чтобы кремлевская стая во главе с диктатором подохла накануне от инфаркта и нервных судорог от самой мысли о неотвратимости этого процесса.