Кремль считает Вену 'вражеским местом': канцлер Австрии объяснил, почему Путин не хочет переговоров в Вене

Канцлер Австрии Кристиан Штокер объяснил, почему Россия, а именно диктатор Владимир Путин, скептически относится к предложению Австрии выступить площадкой для мирных переговоров по завершению войны в Украине. По его словам, Кремль считает Вену "вражеским местом" из-за четкого различия Австрией роли жертвы и агрессора в этом конфликте.

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Об этом он заявил во время выступления в Национальном совете. По его словам, Россия под руководством Путина не желает принять предложение Австрии.

"Австрия предложила себя как площадку для мирных переговоров. Насколько мне известно, Российская Федерация под президентом Путиным достаточно скептически относится к этому предложению, поскольку он не хочет понять, что, даже если мы можем различать жертву и преступника и знаем, кто был агрессором в этой войне, то это не значит, что нас следует считать вражеским местом для переговоров", – сказал он.

Канцлер Австрии подчеркнул, что Россия начала "жестокую агрессивную войну против свободной страны" и нарушила международное право. Он также подчеркнул важность поддержки справедливого и устойчивого мира, отметив, что никто не желает мира больше, чем сама Украина.

"Мы в любой момент готовы предложить себя как место для переговоров и поддерживаем все, что приведет к такому результату. Мы придерживаемся позиции: Украина должна быть за столом переговоров, и Европа также должна играть роль, ведь я считаю, что Европейский Союз и Европа могут внести весомый вклад в этот процесс", – добавил он.

Ранее Кристиан Штокер сообщил, что провел длительный разговор с главой украинского правительства Денисом Шмигалем. Политики обсудили продление Австрией гуманитарной, финансовой и политической поддержки Украины для защиты от российского полномасштабного вторжения.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Австрии Александер ван дер Беллен обратил внимание на опасное влияние российской дезинформации. Он заявил, что Путин не только вызвал войну в Украине, но и активно пытается дестабилизировать западные общества из-за распространения дезинформации.

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