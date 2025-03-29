'Украина заслуживает устойчивого мира': канцлер Австрии подвел итоги разговора со Шмыгалем. Фото

Федеральный канцлер Австрии Кристиан Штокер сообщил, что провел длительный разговор с главой украинского правительства Денисом Шмигалем. Политики обсудили продление Австрией гуманитарной, финансовой и политической поддержки Украины для защиты от российского полномасштабного вторжения.

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О подробностях разговора австрийский канцлер рассказал на своем аккаунте в социальной сети Х в пятницу, 28 марта. Он сообщил, что бизнес-делегация Австрии на следующей неделе планирует посетить Киев.

Кроме того, Штокер по итогам разговора со Шмыгалем отметил, что Украина заслуживает справедливого и продолжительного мира.

"Только что имел хороший разговор с украинским премьер-министром Денисом Шмигалем. Заверил его в продолжении гуманитарной, финансовой и политической поддержки Австрии. Удовлетворен визитом высокопоставленной австрийской бизнес-делегации в Киев на следующей неделе. Народ Украины заслуживает всеобъемлющего, справедливого и крепкого мира. Мы будем поддерживать каждый шаг к этой цели", – говорится в сообщении.

В интервью изданию Der Standard Кристиан Штокер сказал, что РФ как "воинственный агрессор" является угрозой не только для Украины, но и для ЕС и в частности для австрийской демократии.

В частности, на вопрос издания относительно влияния России на парламентские выборы осенью 2024 года Штокер ответил: "У меня нет достоверных доказательств того, что это так... Однако несомненно то, что Россия использует попытки дестабилизации, дезинформационные кампании и кибератаки для влияния на другие западноевропейские демократии – я не могу исключить, что это происходит и в Австрии. В любом случае, Россия очень опасна для нашей демократии", – сказал канцлер.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Австрии Александер ван дер Беллен обратил внимание на опасное влияние российской дезинформации. Он заявил, что Путин не только вызвал войну в Украине, но и активно пытается дестабилизировать западные общества из-за распространения дезинформации.

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