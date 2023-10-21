После успешного применения американских ракет ATACMS, нанесших значительные потери россиянам их самолетам и вертолетам, базировавшимся на аэродромах в Луганске и Бердянске, Владимир Путин заявил, что это просто лишь немного отодвинет во времени агонию Украины. На следующий день, в ответ кремлёвскому диктатору, украинские воины уничтожили около 1400 военных РФ, 55 российских танков, 120 бронетранспортеров и боевых бронированных машин и 30 единиц артиллерии. И это только за один день. Украинское контрнаступление продолжает разрушать оборону российских оккупантов: Вооруженные силы Украины продвигаются по многим направлениям вглубь позиций противника. ВСУ продвинулись к железнодорожной линии севернее Клищиевки в Донецкой области и освободили очередную деревню на левобережной части Херсонской области. Украинские войска ведут успешные наступательные действия в трёх направлениях: Херсонском, Запорожском, Донецком. В частности, защитники Украины освободили село Пойма Херсонской области – этот населенный пункт находится всего в 6 км от Антониевского моста через Днепр. Также ВСУ продвинулись примерно на 1 км в направлении н.п. Вербовое: после его освобождения украинская армия усилит плацдарм для наступления на Токмак.

Вблизи Авдеевки ВСУ отражают начавшиеся 10 октября с.г. постоянные атаки врага. Оккупанты не смогли заполучить ни одной стратегической высоты вокруг этого населённого пункта. Здесь огромные потери врага в бронетехнике и живой силе. Украинская армия продвинулась в направлении железной дороги, которая лежит к востоку от Клещиевки в Донецкой области. ВСУ удерживают огневой контроль над трассой "Бахмут-Горловка". Подразделения российских войск начинают отходить к востоку. Контроль над стратегическими высотами возле Клещиевки позволяет украинским войскам создать плацдарм для наступления на Бахмут.

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Украинская армия способна освободить все временно оккупированные россиянами территории Украины: всё, что для этого нужно, это своевременные поставки эффективного западного оружия. Если США увеличат стабильные поставки ракет ATACMS, а в украинском небе появятся американские истребители F-16, то освобождение временно оккупированных украинских территорий очень ускорится и враг просто вынужден будет бежать домой на московские болота и в сибирские леса. Уничтожение российской армии в Украине станет вкладом в достижение продолжительного мира и сохранение территориальной целостности Европы, как и предотвращение начала большой войны между НАТО и РФ. Понимая неизбежность поражения России в конвенционной захватнической войне против Украины, Москва нервничает и пытается шантажировать Киев и весь мир ядерным оружием. Ядерный шантаж со стороны Кремля достиг самой высокой отметки со времён после окончания Карибского кризиса. Госдума РФ отозвала ратификацию договора о запрете ядерных испытаний на фоне подготовки визита Путина в КНДР, где он будет искать помощи у северокорейского диктатора. Депутаты Государственной думы РФ во втором и третьем чтениях приняли упомянутый законопроект.

Для подготовки этого визита Путина, в Пхеньян отправился российский министр иностранных дел С.Лавров. Поездка Лаврова в Северную Корею состоялась через месяц после визита Ким Чен Ина в Россию. Тогда после встречи Ким Чен Ина с Путиным, США и страны Запада стали фиксировать начало снабжения различного оружия и боеприпасов из КНДР в РФ. В частности, коммерческие спутниковые снимки демонстрируют корабли, совершающие морские рейсы из КНДР в российские прибрежные порты. Резолюции СБ ООН запрещают какое-либо военное сотрудничество с КНДР. Одно время их поддержала и Россия, которая сейчас ищет оружие для войны с Украиной незаконным способом. Выглядит это всё как отчаянный шаг Кремля, чтобы предотвратить полный военный крах. Кроме того, Россия формирует антизападную коалицию, которая может трансформироваться в "ось Zла" современности. Есть все основания утверждать, что военное сотрудничество РФ с Ираном и КНДР чревато дестабилизацией региона Восточной Европы, Ближнего Востока и Азиатско-Тихоокеанского пространства соответственно. Россия своими подлыми действиями способна создать прецедент применения ядерного оружия: в таком случае дальнейшее развитие событий становится непрогнозируемым и неконтролируемым. Путин пытается вернуть человечество во времена биполярного противостояния Советского Союза и США. Поэтому становится просто очевидным, что Запад сейчас должен объединиться против сформировавшейся "оси Zла", чтобы защитить свою территориальную целостность и обеспечить безопасность своих граждан сегодня и в будущем.