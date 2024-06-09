Крайние правые усилят позиции: как изменится баланс сил в Европарламенте после выборов и чего ждать Украине

В воскресенье, 9 июня, в странах ЕС подходят к концу четырехдневные выборы в Европейский парламент. Предварительные опросы свидетельствуют, что большинство голосов могут получить представители крайне правых политических сил.

Как следствие в Европарламенте может произойти увеличение числа евроскептиков-националистов, что наверняка повлияет и на Украину. Об этом сообщает издание BBC.

Опросы общественного мнения предсказывают, что проевропейские либералы потеряют места, что приведет к сокращению большинства правоцентристов и левоцентристов и осложнит усилия по проталкиванию новых законов ЕС или усилению европейской интеграции. На выбор миллионов граждан ЕС повлияло повышение стоимости жизни, проблемы миграции, а также геополитическая напряженность, включая войну в Украине. Крайне правые партии воспользовались этим беспокойством и предложили избирателям альтернативу.

Лидеры предвыборной гонки в Италии, Франции и Нидерландах

Прогнозы для либеральной группы "Обновление Европы" мрачны, учитывая ожидания того, что крайне правое "Национальное объединение" Марин Ле Пен разгромит центристское "Возрождение" президента Франции Эммануэля Макрона во Франции.

В Нидерландах экзитполы также показали, что антииммиграционная партия националиста Герта Вилдерса должна была получить семь из 29 голландских мест в ассамблее ЕС. В Бельгии избиратели также смогут избирать федеральные и региональные палаты и, по прогнозам, поддержат крайне правую сепаратистскую партию "Флаамс Беланг".

При этом правоцентристская Европейская народная партия, по прогнозам, останется крупнейшей группой в Европарламенте, что поставит ее кандидата на пост главы Европейской комиссии, действующую Урсулу фон дер Ляйен из Германии, в выгодную позицию для назначения на второй срок. Однако ей может понадобиться поддержка со стороны некоторых правых националистов, таких как партия "Братья Италии" премьер-министра Италии Джорджии Мелони, чтобы обеспечить парламентское большинство. В свою очередь это даст Мелони и ее союзникам больше рычагов влияния.

Баланс сил в Европарламенте существенно изменится

Правые, евроскептики и популистские партии, по оценкам Европейского совета по международным отношениям, лидировали по опросам в девяти странах ЕС (в Австрии, Бельгии, Чехии, Франции, Венгрии, Италии, Нидерландах, Польше и Словакии ). Кроме того, такие партии были на втором или третьем месте еще в девяти странах (Болгарии, Эстонии, Финляндии, Германии, Латвии, Португалии, Румынии, Испании и Швеции).

Согласно таким прогнозам, доля ультраправых депутатов в Европарламенте может возрасти до 25% (184 мандата), а левоцентристские, либеральные и зеленые партии потеряют свои позиции. В нынешнем парламенте две крупнейшие фракции – правоцентристская "Европейская народная партия" и левоцентристский "Прогрессивный альянс социалистов и демократов" – вместе с либеральным блоком Renew составляют так называемую "супервеликую коалицию".

Несмотря на лидерство крайне правых, "Европейская народная партия" после выборов, вероятно, останется самой большой фракцией, хотя и потеряет часть мандатов. Следующими по количеству мандатов окажутся две ультраправые партии: "Европейские консерваторы и реформисты", а также "Идентичность и демократия".

Если в большинстве своем предвыборные опросы окажутся правдой, почти половину мест в новом Европарламенте получат депутаты, не входящие в "супервеликую коалицию" трех центристских групп. Более того, впервые ультраправые, консерваторы и христианские демократы могут сформировать свою коалицию.

Чего ждать Украине после выборов в ЕС

Многие аналитики предупреждают, что после триумфа ультраправых и популистов поддержка Украины в ЕС может снизиться. До выборов все важные для нашей страны решения набирали необходимое количество голосов.

В частности, в начале 2024 года все 27 стран-членов Евросоюза достигли согласия и одобрили 50 млрд евро помощи Украине, которую долго блокировал европейский друг российского диктатора, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Также почти два десятка стран ЕС поддержали инициативу Чехии по сбору средств на закупку снарядов для украинской армии.

Но эксперты считают, что после выборов в Европарламент ситуация может измениться. По словам директора римского Института международных отношений Наталии Точчи, снижение европейской поддержки Киева возможно, поскольку правые партии часто склонны "лелеять, скрыто или явно, прокремлевские симпатии и менее увлечены борьбой Украины за свободу и демократию".

Аналитики прогнозируют, что большинство евродепутатов нового созыва, вероятно, поддержит продолжение финансовой и военной помощи Украине. Однако им придется реагировать на настроения в своих странах по вопросу поддержке Киева.

Вместе с тем директор римского Института международных отношений уверена, что новым евродепутатам не получится сформировать сильное антиукраинское лобби в Европарламенте по причине очень разных взглядов на множество ключевых вопросов. При этом несмотря на принадлежность к ультраправой партии итальянский премьер Мелони последовательно выступает за помощь Украине.

Напомним, Европейская комиссия планирует до конца июня рекомендовать начать переговоры о вступлении в Евросоюз Украины и Молдовы. Такая спешка обусловлена тем, что с 1 июля в ЕС начнется председательство Венгрии.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина уже выполнила большую часть условий сохранения статуса кандидата в ЕС и перехода к следующему шагу в процессе вступления в Союз.

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