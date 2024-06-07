Еврокомиссия хочет начать переговоры о вступлении Украины в ЕС: СМИ узнали детали

Европейская комиссия планирует до конца июня рекомендовать начать переговоры о вступлении в Евросоюз Украины и Молдовы. Такая спешка обусловлена тем, что с 1 июля в ЕС начнется председательство Венгрии.

Таким образом, Еврокомиссия хочет поддержать евроинтеграционные стремления Киева и Кишинева. Об этом сообщает Financial Times, ссылаясь на три ознакомленные с темой источника.

Как утверждают собеседники журналистов, уже 7 июня Еврокомиссия объявит о соответствии Украины тем критериям, к которым ранее были вопросы. Это касается антикоррупционных мер, ограничения политического лоббирования, правил декларирования активов госслужащими и защиты языков национальных меньшинств. Бельгия, которая главенствует в ЕС сейчас, будет добиваться, чтобы первый раунд переговоров состоялся до 25 июня.

В то же время, Грузия, которая так же, как Украина и Молдова, получила статус кандидата на вступление в ЕС, "зеленого света" не получит. Причина – принятие закона об "иногентах", который в Евросоюзе считают серьезной угрозой демократии.

Решение о начале переговоров со странами-кандидатми должно быть принято правительствами всех 27 государств ЕС единогласно. Но ожидается, что Венгрия, с которой у Украины сложились натянутые отношения, может этому помешать. Ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан уже задерживал принятие решений о предоставлении Украине статуса кандидата в ЕС и о выделении помощи в размере $50 млрд.

В конечном итоге Будапешт уступил под давлением со стороны других стран-членов ЕС, но свое вето на выделение Евросоюзом денежных средств для оказания военной помощи Украине Венгрия не сняла до сих пор. Венгерское правительство пока что никак не прокомментировало информацию журналистов.

Как уже сообщал OBOZ.UA, Украина уже выполнила большую часть условий сохранения статуса кандидата в ЕС и перехода к следующему шагу в процессе вступления в Союз. Среди условий были, в частности, продление судебной реформы, реформа КСУ, реализация антиолигархического законодательства, назначение руководителя САП и т. д. Стремительный прогресс признали и в руководстве ЕС.

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