Зачем пуйло постоянно и рьяно целенаправленно ссорит своих ближайших подчинённых, настойчиво стравливая их между собой? Неужели же только лишь для того, чтобы успешно свалить на [кого-то из] них при необходимости вину за все собственные неудачи? Разумеется, нет. Внутренние междубашенные напряжённые отношения ему крайне необходимы как, прежде всего, противовес возможности объединения своей как бы команды против него самого, ибо сам он чудесно понимает, как [почти] всех достал и как [почти] все мечтают от него избавиться.

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На этом фоне спровоцированных им же всеобщих внутривластных раздраев единая до сих пор тройка практически не поссоренных патрушева, пригожина и кадырова выглядит, скорее, не как проявление его воли, а как наглое ей оппонирование.

Вынужденное взаимное ненападение трёх пуйловых волчар — по сути, единственный способ их выживания в послепутинской россии, которая может свалиться им на головы в любой момент: кадырова прибьют сразу, пригожина — спустя мгновенье, а патрушеву одному без них будет весьма трудно, а если кто-то из тех двоих ещё и умудрится уцелеть, то без единства с ним он тут же обретёт мощнейшего врага и тоже погибнет. Стало быть, нужны они друг другу (чтобы не враг врагу) все трое — для выживания, подстраховки и взаимосохранения.

Я давно писал о российском три"п"пере — путин, патрушев, пригожин — так вот, если заменить первого и самого вонючего из них на кадырова, то три"п"пер превращается в тот самый КПП (тоже по первым буквам), который уже объективно существует и открывает дорогу к беззащитному без него телу пуйла.

При этом изредка все трое уже издают по нему демонстративные предварительные выстрелы, к примеру: кадыров — своей прямой линией на чеченском ТВ явно как альтернативой нерешительности путина, который на подобное во всемордорском пространстве не решился; пригожин — явно левыми (непутинскими!) публичными закидонами, а также странными "амнистиями", столь же явно выходящими за пределы его компетенции; патрушев же и вовсе стал путину явно хамить устами совершенно своего гиркина — так что сигналы посланы.

Кому эти сигналы? Самому пуйлу — в последнюю очередь. Они адресованы Цивилизации: СДАТЬ ГОТОВЫ, НАЗОВИТЕ ЦЕНУ. Не глухой да услышит.

КПП к пуйлу, открывающий также дорогу к российской КАПИТУЛЯЦИИ, выставляет себя, таким образом, на торги. В качестве цены, видимо, видит гарантии неприкосновенности своих (троих) жизней, свободы и капиталов, а может — ещё и каких-то ошмётков былой личной власти. Между нами: не так уж, бля, по большому счёту, и дорого. По крайней мере, есть о чём говорить.

В конце концов, если кого из них [лили]путин, защищаясь, и прихлопнет — невелика потеря. Пусть тогда уж лучше воюют между собой, а не все вместе против человечества.

P.S. Спасибо всем моим читателям, предоставившим мне в декабре возможность уже не первый раз перешагнуть за месячный полумиллион хостов: мне это внимание к статьям очень дорого, мои посты военного времени — мой смысл сегодняшней пенсионной жизни в любимом/бомбимом Харькове.