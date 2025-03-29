Космические войска и собственные спутники: в Минобороны создали управление космической политики

В Министерстве обороны Украины уже создано новое управление – управление космической политики. Именно данное ведомство Минобороны станет основным заказчиком космической техники и продукцмм. Управление должно объединить ученых, государственные и частные предприятия для развития космической отрасли во взаимодействии с украинской армией.

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Об этом во время форума Space for Ukraine рассказала заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко. По ее словам, новая структура "должна стать интегратором всех решений, касающихся именно военного космоса".

В планах ведомства уже к 2030 году создать собственные национальные спутники для оборонных целей, а также систему оповещений воздушных тревог и контроля космического пространства. И это только первые шаги по созданию космических войск страны.

Как пояснила чиновница, уже есть дорожная карта Минобороны по космосу, где определены все задачи, "которые мы хотим сделать". В Украине, начиная с 2022 года, произошло "невероятное ускорение рынка дронов". Теперь оборонное ведомство хочет повторить это в космической отрасли.

"Мы понимаем, как это сделать с управленческой точки зрения, и с точки зрения менеджмента, и с точки зрения политики. Мы хотим, чтобы Министерство обороны стало интегратором космических решений в Силах обороны", – отметила Черногоренко.

В Минобороны ссылаются на Закон о космической деятельности, где сказано, что именно оборонное ведомство должно формировать политику в сфере военного космоса.

"Это не только закупки инновационных решений инженеров, это не только создание R&D комьюнити, для того чтобы лучшие решения приходили в Украину, а это и создание космических войск. Потому что это огромная инфраструктура, которую нужно развивать", – подчеркнула замминистра.

По ее словам, военный космос должен "не просто существовать как явление, но и работать на наше технологическое преимущество на поле боя".

Как сообщал OBOZ.UA, военнослужащие-изобретатели, разрабатывающие технологические решения для армии, получат право на справедливое авторское вознаграждение. В то же время государство сможет более эффективно масштабировать созданные разработки – как сообщили в Минобороны, в Верховной Раде уже зарегистрировали соответствующие законопроекты.

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