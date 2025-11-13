Видимо, самый громкий в истории независимой Украины коррупционный скандал едва ли не день в день совпал во времени со сразу двумя программными статьями самого популярного в истории независимой Украины посла о дипломатическом - и не только - противостоянии России, одна из которых даже появилась в газете "Письмо к Трампу" (в оригинале - "NY Post") с не очень типичным для послов (еще и в другой стране!) базовым тезисом "Что-либо меньшее было бы предательством" ("Anything less would betray" ), то есть, судя по явному адресату, - предательством со стороны Трампа.

Так что события весьма ускоряются.