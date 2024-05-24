Итак, как сообщает CNN, Никки Хейли заявила, что вопреки всему поддержит Трампа, ибо Байден это катастрофа.

При таких обстоятельствах и с учётом всего того, о чём я писал в прошлом материале (действующий президент отстаёт в ключевых штатах 10:83), демократам для победы нужны фантастические сверхусилия или очень нестандартные шаги.

Растут шансы на выдвижение вместо него Мишель Обамы. Тогда, кстати, откроется и дополнительная опция относительно кандидата в вице-президенты, то есть кто будет рядом с Мишель. Понятно — не Камала Харрис.

У одной дамы (тоже жены экс-президента, но другого) — Хиллари Клинтон — Трамп уже выигрывал. Однако пока говорят, что Обаме 2:0 он должен проиграть. По крайней мере, как он ЕЩЁ может проиграть, никто, кажется, не знает.