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Александр Кирш
Александр Кирш
Экономист

Блог | Королевы политики, или Хейли уже за Трампа

Королевы политики, или Хейли уже за Трампа

Итак, как сообщает CNN, Никки Хейли заявила, что вопреки всему поддержит Трампа, ибо Байден это катастрофа.

При таких обстоятельствах и с учётом всего того, о чём я писал в прошлом материале (действующий президент отстаёт в ключевых штатах 10:83), демократам для победы нужны фантастические сверхусилия или очень нестандартные шаги.

Растут шансы на выдвижение вместо него Мишель Обамы. Тогда, кстати, откроется и дополнительная опция относительно кандидата в вице-президенты, то есть кто будет рядом с Мишель. Понятно — не Камала Харрис.

У одной дамы (тоже жены экс-президента, но другого) — Хиллари Клинтон — Трамп уже выигрывал. Однако пока говорят, что Обаме 2:0 он должен проиграть. По крайней мере, как он ЕЩЁ может проиграть, никто, кажется, не знает.

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