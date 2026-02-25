Украина должна выпустить целевые ОВГЗ для подготовки к следующей зиме, – Порошенко

Украина должна срочно организовать финансирование подготовки энергетики к следующей зиме. Для этого правительство могло бы выпустить целевые ОВГЗ и за эти средства до осени обеспечить модернизацию и защиту энергосистемы.

Об этом заявил лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко.

"Надо немедленно организовать решение правительства и выпуск облигаций государственного внутреннего займа, целевого для защиты объектов критической инфраструктуры. Не на дерибан, а прозрачно, под эффективным аудитом. Возможно, с привлечением наших партнеров, которые будут обеспечивать эффективное использование каждой копейки", – говорит пятый президент.

"Кому интересно, я могу сказать, сколько максимальная цена одного мегаватта мощности, если вы закупаете честно. Это будет на 30-40% дешевле, чем покупают они. Взять заем, кстати, позволить и суверенным государствам, и через прямые иностранные инвестиции покупать, потому что это будут инвестиции в энергетику", – объясняет Порошенко.

"Направить это все не только на генерацию, но и на запасные части и ремонтный фонд для трансформаторных подстанций, сети. Поднять эти деньги до апреля. Поставить все необходимые комплектующие до сентября. И в конце сентября зайти в сезон. Это предложения Порошенко. А предложения ваши? Закончить подачу предложений по плану подготовки к зиме до конца августа. И что же вы потом с этими предложениями будете делать? Неважно. Очередной раз обманем людей? Мы не можем терять ни одного дня", – обратился Порошенко к власти.

Порошенко также поделился опытом установления 100 мегаватт мощности за частный счет: "Мы нашли возможность закупить газопоршневые электростанции, возможность закупить солнечные панели. Мы нашли возможность закупить мощные батареи, современные технологии, генераторы. Даже ветровые электростанции на 5 мВт. И общее количество составляет 100 мВт, а государство не смогло сделать даже в 10 раз больше, все государство".

Он также отметил, что децентрализованная энергетика более защищена от ракетных атак: "Очень легко путину бить по большим ТЭЦ, и очень трудно найти, где мобильные контейнеры расположены для того, чтобы обеспечить производство электроэнергии".

"Даже здесь мы имели проблемы с государством, мы имели проблемы с техническими условиями подключения к газу, мы имели проблемы с тем, что мы не получали кредитование, не в полном объеме. Но мы сделали. Если бы у нас была система газопоршневых станций диверсифицирована, у нас бы не было критического холодомора, с которым столкнулся Киев и большое количество других жителей Украины", – говорит Порошенко.

"Мы знаем, что делать. Для чего я это говорю? Дать людям надежду. Только надо компетентно, эффективно, честно и прозрачно работать. Так что предложения вносите в парламент. Или, если хотите, мы внесем, проголосуем. И людей надо следующей зимой защитить", – отмечает Порошенко.