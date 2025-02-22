Конфликт Трампа с Европой толкает ее в 'объятия' Китая. Анализ интервью китайского эксперта по международной безопасности

Мюнхенская конференция безопасности в феврале 2025 года, особенно позиции, которые на ней озвучили представители США, оказали и еще будут оказывать большое влияние на архитектуру не только европейской, но и мировой безопасности. В этом плане чрезвычайно интересно интервью бывшего директора Центра сотрудничества и безопасности Управления международного военного сотрудничества министерства национальной обороны КНР, а сейчас ведущего ученого Центра международной безопасности и стратегии Университета Цинхуа, старшего полковника Жао Бо. Кроме того, он является официальным представителем армии Китая на международных форумах и дипломатических встречах.

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Китай готов направить миротворческие войска в Украину

Основные тезисы его интервью были сосредоточены вокруг трех основных и наиболее значимых тем в мировой политике, а именно – российско-украинской войны, отношений Китая с Россией и США, а также тайваньского вопроса. Если начать с украинского вопроса – Жао Бо отметил, что президент США Дональд Трамп действительно обращается к Китаю по поводу влияния на войну в Украине. При этом китайский эксперт отмечает, что, по его мнению, на ход войны способны влиять как Китай, так и сами Соединенные Штаты. Затем он отмечает, что Пекин готов поддержать коллективные гарантии безопасности. При этом это не только гарантии Украины для защиты от агрессивных намерений России, но и гарантии того, что Украина не будет отвоевывать спорные территории военным путем. Таким образом, отмечает Жао Бо, после прекращения огня в Украине и принятия решения о привлечении миротворческих сил Китай, потенциально вместе с Индией, мог бы предоставить своих миротворцев в достаточном количестве. При этом китайский эксперт отмечает, что Россия будет однозначно против размещения в Украине европейских и американских войск, о чем неоднократно заявляли российские дипломаты и чиновники.

Китай желает принять участие в послевоенном восстановлении Украины

Также было отмечено, что после завершения боевых действий, которые еще продлятся некоторое время, Китай готов взять ведущую роль в восстановлении и модернизации украинской инфраструктуры. Жао Бо считает, что никакие другие страны неспособны конкурировать в этом вопросе с китайскими инвесторами и строительными компаниями. Весьма интересным тезисом китайского эксперта можно считать то, что Китай не верит в зоны влияния, о которых говорит Россия (хотя именно возвращение Украины в зону геополитического влияния РФ можно считать одной из ключевых причин войны). Впрочем, отмечает Жао Бо, если Россия готова воевать и тратить свои ресурсы и жизнь своих солдат за эти зоны влияния – де-факто эти зоны влияния существуют, независимо от того, нравится это кому-то или нет.

Конфликт Трампа с Европой толкает ее в "объятия" Китая

Далее китайский ученый довольно негативно высказался по поводу геополитических позиций США, озвученных на Мюнхенской конференции безопасности. По его мнению, американский имидж на мировой арене резко ухудшается из-за отказа международных обязательств, особенно на фоне вероятного ослабления военного присутствия США в Европе. Следовательно, отмечается, что после откровенно пренебрежительного выступления американского вице-президента Джей Ди Венса Китай активизирует работу с Европой, в том числе в рамках сотрудничества по безопасности. Таким образом, по словам китайского ученого, можно сделать вывод, что ставка Трампа на соперничество с Европой и Китаем лишь сблизит эти два мировых полюса силы.

Без поддержки союзников в регионе США проиграют Китаю битву за Тайвань

Также крайне интересной оказалась озвученная Жао Бо позиция по "тайваньскому вопросу". По мнению китайского аналитика, Тайвань однозначно будет китайским, желательно мирным путем, но если придется воевать, то Пекин полностью готов к такому сценарию. Однако Жао Бо задает вопрос – с кем придется воевать за Тайвань (кроме самого Тайваня, который КНР явно не рассматривает как серьезного противника). Предыдущий американский президент Байден надеялся в этом регионе на поддержку союзников, но Дональд Трамп, похоже, отворачивается от всех союзников в Тихом океане. Фактически из прямых союзников США в регионе остается только Япония. Китайский эксперт прямо намекает на новую корейскую войну и низкий уровень обороноспособности американских союзников в регионе. Прямая речь: "в случае конфликта Южная Корея будет занята северной соседкой, Филиппины не имеют никакого стратегического значения, в Австралии низкий уровень поддержки любой войны, Великобритания уже точно не будет посылать свой флот. По всем расчетам в текущей ситуации США проигрывают Китаю". Таким образом, есть все основания полагать, что КНР обязательно будет реализовывать программу возвращения Тайваню под контроль КНР до 2027 года, о чем неоднократно писало наше издание.

Китай отмечает эффективность ядерного сдерживания, продемонстрированную Россией в войне против Украины

В заключение Жао Бо озвучил чрезвычайно важный тезис относительно ядерного оружия в будущем геополитическом противостоянии. По его словам, Китай модернизирует свой ядерный арсенал, потому что прекрасно видит, как эффективно ядерное оружие работает для сдерживания. По его мнению, если бы у России не было ядерного оружия, то войска НАТО уже были бы в Украине. Можно согласиться с мнением китайского эксперта, ведь ядерный потенциал России – это единственная причина, по которой все союзники Украины до сих пор отказываются отправить свои войска для помощи в отражении агрессии, даже боятся предоставить должное количество вооружений для качественной обороны. Именно ядерные угрозы Кремля повлияли на помощь США при освобождении Херсонщины и Харьковщины в 2022 году, поэтому КНР совершенно справедливо заключает, что риторика ядерных угроз успешно будет работать против Западного мира. Поэтому можно спрогнозировать, что в будущем операция КНР против Тайваня, скорее всего, состоится именно в сопровождении угроз применения ядерного оружия, сыграющих ключевую роль в реализации планов Пекина.