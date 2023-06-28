Сьогодні о 17.00 відбудеться фінальне засідання конкурсної комісії з обрання керівника агенції з пошуку та управління конфіскованими активами АРМА, в якій я беру участь. І сьогодні посли країн G7 виступили з заявою, що сподіваються на обрання доброчесного та професійного керівника АРМА.

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Дуже дякую провідним західним дипломатам за цю неоціненну та потужну підтримку. Ціна конкурсу дуже висока - оскільки сама АРМА отримує зараз під управління конфісковане майно олігархів, пов’язаних з РФ та російське майно в Україні, це питання на десятки мільярдів доларів, які мають використовуватись в інтересах народу та в інтересах держави, і не залежати від кишенькових "рішал". Ось об‘ява про фінальне засідання, за ним можна спостерігати онлайн.