Блог | Александр Левченко: Конашенков подтвердил совершение военного преступления: "все ракеты попали в цели". Но они были исключительно гражданскими

В день рождения величайшего поэта и духовного отца украинского народа Тараса Шевченко, РФ нанесла массированный ракетный удар по объектам критической инфраструктуры Украины.

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Тарас Шевченко в своих стихах ещё 170 лет назад предупреждал об огромной опасности Российской империи, которая на протяжении нескольких столетий пыталась уничтожить национальную идентичность украинского народа. Даже в эпоху большевизма и сталинизма Тарас Шевченко присутствовал в культурном и медийном поле Украины и Советского Союза, пусть и в ограниченной виде. С приходом к власти Владимира Путина всё, что связано с Тарасом Шевченко в РФ, было запрещено. Кроме того, Кремль закрыл все украинские библиотеки и школьные классы.

Миллионам украинцев Российской Федерации сейчас негде удовлетворять свои культурные и этнические потребности. При этом Москва всегда кричала, что к русским в Украине не относятся должным образом. До военного нападения России на Крым в Украине были сотни русских школ и библиотек. А в издании книг, газет, работе информационных порталов материалов на русском языке было даже больше, чем на украинском. Кремлю всего этого было мало, поэтому в конце 2004 года ФСБ совместно с московскими идеологическими институциями, включая РПЦ, создаёт проект культурной экспансии и духовной атаки на соседние народы под названием "русский мир".

Он стал площадкой для последующего внедрения в общественную жизнь идеологии русского неофашизма — рашизма, с которым Владимир Путин начал военный поход против Украины и европейской культурной цивилизации. Можно себе представить уровень культурной цензуры Кремля, что даже Сталин разрешал изучение наследия Тараса Шевченко не только в Украине, но и во всём СССР, а Владимир Путин всё запретил это, посчитав украинский свободно мыслящий дух творчества Шевченко опасным для продвижения исключительно русских духовных ценностей, что, наряду с планируемым наступлением российской армии на соседние страны как бывшие республики СССР, должно было заменить всё национальное культурное достояние этих стран.

После циничного ракетного обстрела 9 марта ни один военный объект не был целью. На пресс-конференции минобороны российский генерал Коношенков сообщил, что все намеченные цели были поражены. Но все эти цели исключительно гражданские, а значит, это военные преступления, что и подтвердил Коношенков. Почти все ракеты направлялись на энергетические объекты. Россия выпустила 81 баллистических и крылатых ракет семи типов, в том числе гиперзвуковые "Кинжалы". Было их выпущено 6 штук, что больше, чем за весь 2022 год, так как российская сторона считает "Кинжалы" очень боеспособным, передовым и способным дать военное преимущество оружием. Вот так снова выяснилось, что "храбрая российская армия" нанесла удар исключительно по гражданским объектам, убивая ни в чём не повинных мирных жителей, находившихся в тот момент в роковом месте. Москва готовила этот удар давно, так как уже несколько опустошила свои запасы ракет, считающихся стратегическим оружием. Помимо различных типов крылатых ракет, которые украинская система ПВО и ПРО способна с высокой точностью сбивать, имелось также большое количество баллистических ракет, которые не могли быть уничтожены украинской армией. Не исключено, что Кремль выбрал момент, когда ещё не была поставлена ​​на дежурство первая батарея американских "Patriot", способных уничтожить гораздо больше целей, чем пока что могут украинские ПВО и ПРО. Понятно, что только одна батарея не имеет решающего значения, но когда их будет хотя бы четыре, это уже будет что-то значить. Помимо этой передовой системы, украинская сторона вскоре поставит на вооружение европейскую модель "Patriot", которую производит Франция совместно с Италией. Это система SAMP-Т. Ещё четыре таких батареи и ситуация с защитой воздушного пространства Украины изменится. Эти системы могут сбивать если не гиперзвуковые "Кинжалы", то ракеты типа Х-22, которые до сих пор беспрепятственно уничтожали украинскую инфраструктуру.

Будут проблемы и у модифицированных для стрельбы по наземным целям зенитных российских комплексов С-300 и С-400. Они наиболее опасны при обстрелах украинских городов недалеко от линии фронта или границы с Россией, имея дальность действия до 200 километров и при этом не боятся быть уничтоженными на старте при наведении на Запорожье, Херсон, Харьков. Логичным становится вопрос, что украинская сторона имеет законное право уничтожать эти ракеты, которые разрушают городские кварталы, до взлёта.

Совершенно ясно, что нужно делать, когда они находятся в украинском Крыму или на временно оккупированной украинской территории вдоль Азовского моря. Но американская сторона не передала Киеву ракеты ATACMS с дальностью стрельбы 300 километров. Российская сторона сейчас базирует свои батареи С-300 и С-400 на удалении 170-190 километров от потенциальных целей, так как имеющиеся в украинской армии ракетные комплексы пока не могут их поразить из-за дальности. Это могут сделать только дроны. В своё время украинская сторона получила американские ракеты ATACMS дальностью 70-90 километров, что оказало сильное влияние на военные события конца лета и осени прошлого года.

После этого российская армия переместила свою логистику на глубину 100 км. и это сразу сказалось на общей ситуации. Теперь украинская сторона получила ракеты ATACMS с дальностью до 160 километров, и российская сторона начала перемещать многие свои стратегические объекты на глубину 170-190 километров, в том числе С-300 и С-400. Приобретение украинской армией американских ракет ATACMS даже не 300 километров, на которые Вашингтон официально наложил вето, а модификации до 220 километров действия могло бы обеспечить не только безопасность украинских городов от очень смертоносных российских ракет, но и возможность уничтожения стратегических объектов РФ, запасов боеприпасов и топлива спрятанных глубоко в армейском тылу.

Киев ищет получения новых систем противоракетной и противовоздушной обороны только для того, чтобы спасти население украинских городов от российских беспорядочных бомбардировок. Украинская сторона уже объединила различные виды западного и бывшего советского вооружения в одну систему противоракетной обороны. Во многом в этом могут также помочь истребители нового поколения. F-16 очень эффективен в борьбе с российскими ракетами, запускаемыми по наземным целям. Кроме того, эти самолеты могут оказать мощную поддержку украинскому генеральному контрнаступлению. Быстрое окончание войны возможно при оснащении украинской армии современным оружием, способным обеспечить победу на военном поле боя. При этом украинская армия с этим оружием сможет гарантировать мир не только своей стране, но и всему европейскому континенту.