Найгірша політика робить добре дуже невеликому колу людей, але це погано закінчується

Видео дня

1. Main Street (евфемізм для традиційних бізнесів реального сектору). Мита здорожчують постачання та мають зменшити обсяги продажів. Державні закупівлі зменшуються.

2. Wall Street (евфемізм для фінансового сектору). Тут нема чого коментувати: ринки трясе, стабільність та довіра підірвані.

3. Silicon Valley. Низка антимонопольних процесів струсонула весь Big Tech, не виключено, що це спосіб примусити до співпраці в напрямку посилення авторитаризму.

4. Наймані працівники. Ціни зростатимуть, пенсійні заощадження випаровуватимуться, американська мрія буде ще далі.

5. Державні службовці. Страх, безлад, звільнення.

6. Університети. Під тиском.

7. Медіа. Під тиском.

Кого ще забув, кажіть, допишу.

Поки що залишаються закоханими у Трампа:

фанати, до яких ще не дійшли наслідки,

трейдери-інсайдери, яких рано чи пізно розкопають журналісти та прокурори, а поки вони можуть пишатися неймовірними статками, заробленими на коливаннях ринку.

Все це закінчиться перемогою демократів на проміжних виборах, після чого Трамп стане "кривою качечкою" ще на два роки, а після цього маятник хитнеться в інший бік: замість непередбачуваного старого республіканця з правою риторикою оберуть передбачуваного молодого демократа з максимально лівою програмою. І буде ще гірше.

Навіщо я це пишу? Щоб ми якісь уроки винесли для нашої власної внутрішньої політики.

Ідеальна політика робить добре всім, але так не буває. Менш ідеальна політика робить добре більшості, а для меншості якось пом'якшує збитки. Ще менш ідеальна політика робить добре більшості, а на меншість начхати; на наступних виборах все робиться навпаки, і так коштом рівномірного розподілу страждань тримається динамічний баланс. Ще гірша політика робить добре меншості, а більшість якось намагається обдурити, що їм також стає краще. Найгірша політика робить добре дуже невеликому колу людей, але це погано закінчується і для тих політиків, і для того кола людей.