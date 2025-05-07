Комитет ВР был вынужден переголосовать решение, которое касается соглашения о недрах с США: Геращенко рассказала подробности

Комитет иностранных дел Верховной Рады 7 мая переголосовал свое же вчерашнее решение относительно преамбулы к соглашению о создании инвестиционного фонда между Украиной и США. Накануне голосование было безрезультатным из-за позиции фракции "Слуга народа".

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Об этом заявила сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко.

"Вчера эту абсолютно логичную и правильную преамбулу голосовали только мы, "Голос" и "Батьківщина", "СН" провалили голосование. Сегодня же из-за полной несубъектности "СН" комитет был вынужден вернуться к переголосованию", – рассказала она.

Геращенко отметила, что во время сегодняшнего голосования преамбулу поддержали все члены комитета.

Таким образом, к соглашению о создании инвестиционного фонда между Украиной и США добавилась следующая преамбула:

"Верховная Рада Украины констатирует, что по состоянию на момент ратификации соглашения между правительством Украины и правительством Соединенных Штатов Америки о создании американско-украинского инвестиционного фонда восстановления Верховной Радой Украины не был получен текст соглашения об ограниченном партнерстве, других соглашений, заключение которых обусловлено этим соглашением.

Верховная Рада Украины отмечает, что ратификация соглашения между правительством Украины и правительством Соединенных Штатов Америки о создании американско-украинского инвестиционного фонда восстановления не означает ратификацию или автоматическое одобрение парламентом соглашения об ограниченном партнерстве или любых других соглашений, которые будут заключены уполномоченными на это сторонами с целью выполнения этого соглашения.

Верховная Рада Украины заявляет, что любые дополнительные договоренности, необходимые для реализации соглашения между правительством Украины и правительством Соединенных Штатов Америки о создании американско-украинского инвестиционного фонда восстановления, не могут выходить за пределы положений этого соглашения и устанавливать международно-правовые обязательства для Украины, которые не предусмотрены им и не согласованы в установленном порядке".

Геращенко также рассказала, что, несмотря на то, что "ЕС" поддержала преамбулу, фракция не участвовала в голосовании за саму ратификацию.

"Фракция примет политическое решение относительно голосования после встречи с правительственной командой", – подчеркнула политик.

Тем не менее 11 членов комитета приняли решение рекомендовать ВР ратифицировать соглашение об инвестиционном фонде за основу и в целом.

Геращенко также отметила, что поднимала вопрос о встрече фракции "ЕС" с министром экономики Юлией Свириденко. Заместитель руководителя фракции "СН" Андрей Мотовиловец заявил, что встречу с министром "ЕС" в первую очередь должна обсудить с "СН".