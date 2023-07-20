Комитет Рады поддержал законопроект об английском языке без норм, ограничивающих украинский на телевидении и в кинопрокате, – Вятрович

Гуманитарный комитет парламента единогласно принял решение о поддержке президентского законопроекта 9432, касающегося внедрения английского языка. При этом из документа были исключены все нормы, касающиеся кино и телевидения.

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Об этом сообщил в Facebook народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Владимир Вятрович. В законопроекте были исключены все положения, ограничивающие сферу применения украинского языка на телевидении и в кинопрокате.

"Только что гуманитарный комитет парламента единогласно принял решение о поддержке президентского законопроекта 9432 об английском языке с изъятием из него всех норм о кино и телевидении", – заявил депутат.

В частности, из документа были исключены следующие нормы:

требование по демонстрации англоязычных фильмов в кинотеатрах на языке оригинала;

изменения в закон о кинематографии;

изменения в закон о государственном языке, касающиеся кино;

изменения в закон о медиа, которые предусматривали снижение квоты украиноязычных программ.

"Благодарю коллег за мудрое государственное решение, которое позволит рассматривать законопроект без взрывоопасных антиукраинских норм", – добавил Вятрович.

Напомним, что президент Украины 28 июня внес на рассмотрение парламента законопроект о статусе английского языка. Необходимость принятия этого законопроекта объясняется тем, что Украина имеет статус кандидата в члены Европейского Союза, но все еще остается отделенной от ЕС языковым барьером.

Как сообщал OBOZREVATEL, в случае принятия закона кандидаты на ряд государственных должностей обязаны будут владеть английским, также он будет использоваться в работе государственных органов.