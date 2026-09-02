'Команды уже дорабатывают текст Drone Deal': Зеленский рассказал о важной беседе с Мерцем и анонсировал встречу

Президент Украины Владимир Зеленский провел беседу с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Стороны обсудили российскую атаку на аэродром в Лейпциге, а также укрепление сотрудничества в сфере безопасности.

Видео дня

Зеленский сообщил, что команды уже завершают подготовку текста Drone Deal, а в ближайшее время должна состояться его личная встреча с Мерцем. Об этом глава государства сообщил в своем Telegram-канале.

Зеленский и Мерц обсудили нападение России

"Обсудили с Фридрихом Мерцем российскую атаку на аэродром в Лейпциге", – говорится в сообщении.

Президент назвал её очередным проявлением российской эскалации и подчеркнул важность реакции Германии.

По словам Зеленского, Мерц рассказал о мерах, которые Германия уже приняла в ответ на инцидент.

Президент также заверил канцлера, что Украина готова делиться с Германией своим опытом и экспертизой, а также оказывать поддержку Берлину в других необходимых направлениях.

Команды дорабатывают текст Drone Deal

Отдельно Зеленский и Мерц обсудили подготовку Drone Deal – соглашения о сотрудничестве в сфере беспилотных технологий.

"Сейчас команды уже дорабатывают текст Drone Deal, и это, помимо прочего, безусловно расширит возможности в области обороны как для Германии, так и для Украины", – отметил Зеленский.

Стороны также обсудили содержание будущего соглашения и сроки его подписания.

Зеленский анонсировал личную встречу с Мерцем

По итогам беседы украинский президент и немецкий канцлер договорились о личной встрече. Точную дату и место её проведения Зеленский пока не сообщил.

В то же время президент поблагодарил Мерца за поддержку Украины и лидерство Германии в сфере защиты жизни украинцев.

По словам Зеленского, уже в этом месяце Германия должна предоставить Украине новые комплексы противовоздушной обороны.

"Спасибо, Германия! Спасибо, Фридрих!" – добавил он.

Напомним, накануне Германия официально обвинила страну-агрессора Россию в попытке диверсии "в стратегически важном аэропорту". Речь идет об инциденте в аэропорту Лейпцига, произошедшем месяц назад. В ответ руководство ФРГ решило закрыть генеральное консульство России в Бонне, расторгнуть соглашение и закрыть так называемый "Русский дом" в Берлине.

В то же время пресс-секретарь МИД России Мария Захарова заявила, что Москва даст "достойный ответ" на решение Германии, назвав действия Берлина поводом для дальнейшего обострения двусторонних отношений.

Как сообщал OBOZ.UA, американская разведка считает, что найденные в аэропорту Лейпцига беспилотники имеют характерные признаки устройств, которые использует российское ГРУ. Взрывчатка не сработала, поскольку механизм её активации был отключён.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!