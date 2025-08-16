Когда может состояться встреча Трампа, Зеленского и Путина: СМИ назвали дату

Президент США Дональд Трамп хочет "быстро" провести трехсторонний саммит с участием украинского лидера Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина. Такая встреча может состояться уже 22 августа.

Об этом Трамп сказал Зеленскому и европейским лидерам во время разговора, который состоялся 16 августа. Об этом сообщает Axios со ссылкой на два источника.

Путин пока публично не подтвердил свое участие в такой встрече.

Сначала Трамп встретится с Зеленским

Дональд Трамп встретится с Владимиром Зеленским в понедельник, 18 августа, в Вашингтоне.

"Он также сообщил европейским лидерам во время телефонного разговора после саммита, что хочет организовать трехсторонний саммит с Путиным и Зеленским уже в следующую пятницу, сообщили источники. Но, учитывая условия Путина, значительного прорыва вряд ли стоит ожидать", – сказано в статье.

Трамп также пригласил европейских лидеров, участвовавших в телефонном разговоре, присоединиться к встрече в Белом доме в понедельник, сообщили источники.

О чем говорили американцы, европейцы и Зеленский

Трамп и его специальный посланник Стив Уиткофф проинформировали Зеленского и лидеров Великобритании, Франции, Германии, Италии, Финляндии, НАТО и Европейской комиссии о позиции Путина во время полета в Вашингтон.

Они заявили, что Путин требовал от Украины отдать две из четырех областей, на которые претендует Россия (Донецкую и Луганскую), и заморозить линию фронта в двух других (Херсонской и Запорожской). Он выразил готовность прекратить наступление на Херсонщине и Запорожье в качестве уступки в обмен на выход Украины из Донецкой области, сообщил один из источников, знакомый с ходом разговора.

На самом деле Россия уже некоторое время не достигла никакого прогресса в этих районах. Украинский источник сообщил, что американская сторона имела впечатление, что Путин готов вести переговоры насчет небольших участков Сумской и Харьковской областей, которые находятся под контролем России.

Как сообщал OBOZ.UA, кремлевский диктатор Владимир Путин продолжает настаивать на том, чтобы Украина вышла из Донецкой и Луганской областей в обмен на расплывчатые обещания. Президент США Дональд Трамп передал это российское требование украинскому коллеге Владимиру Зеленскому и европейским лидерам; республиканец, судя по всему, совсем не против такого сценария.

Зеленский же не примет ни одного условия российского диктатора, которое нарушает территориальную целостность Украины. В частности, во время разговора с Дональдом Трампом и европейскими лидерами он отказался отдать Донбасс РФ.

Глава государства отметил, что Украина нуждается в реальном устойчивом мире, а не временной паузе между российскими вторжениями, поэтому важно, чтобы любое мирное соглашение предусматривало надежные гарантии безопасности для нашего государства. Предпосылкой для завершения войны должно стать безусловное прекращение огня.

Также должно состояться освобождение всех военнопленных, гражданских заложников и возвращение похищенных Россией украинских детей. Пока же Москва продолжает агрессию и оккупацию, следует сохранять и усиливать давление на РФ.

