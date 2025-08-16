Зеленский отказался отдать Донбасс в разговоре с Трампом и европейскими лидерами – Reuters

Президент Владимир Зеленский не примет ни одного условия российского диктатора, которое нарушает территориальную целостность Украины. В частности, во время разговора с Дональдом Трампом и европейскими лидерами он отказался отдать Донбасс РФ.

Видео дня

Об этом пишет Reuters. По данным издания, Трамп передал требования России во время разговора с президентом Украины и европейскими лидерами. И одно из требований было – заморозить линию фронта, если Украина отдаст всю Донецкую область. Президент Владимир Зеленский отклонил это требование.

Трамп также заявил, что согласился с Путиным, что мирного соглашения следует искать без предварительного прекращения огня, которого требовали Украина и ее европейские союзники.

Напомним, что ранее агентство Bloomberg также сообщало, что кремлевский диктатор Владимир Путин продолжает настаивать на том, чтобы Украина вышла из Донецкой и Луганской областей в обмен на расплывчатые обещания. Президент США Дональд Трамп передал это российское требование украинскому коллеге Владимиру Зеленскому и европейским лидерам; республиканец, судя по всему, совсем не против такого сценария.

Также диктатор потребовал гарантий "безопасности" церквей УПЦ МП и того, чтобы русский язык снова стал официальным в Украине.

Как писал OBOZ.UA:

– Дональд Трамп утверждает, что есть "достаточно высокая вероятность" заключения соглашения по урегулированию российско-украинской войны. Он заявил, что все зависит от Владимира Зеленского. Президент США предположил, что трехсторонняя встреча может состояться довольно скоро, однако других деталей о ее планировании не раскрыл.

– Трамп сказал, что во время "очень откровенного разговора" с Путиным удалось достичь "прогресса", но признал, что между США и РФ осталось нерешенным "ключевое разногласие". Он отказался конкретизировать, что имеет в виду.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!