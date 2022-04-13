Когда Медведчука лишат мандата нардепа: Стефанчук дал прогноз

Лишить Виктора Медведчука мандата народного депутата можно будет только после решения суда по уголовному производству, которое ведется против кума Путина. Вступившее в силу решение суда и станет основанием для изгнания Медведчука из парламента.

Об этом сообщил глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук в эфире информационного телемарафона. Он также анонсировал ликвидацию фракции ОПЗЖ в Раде.

"В соответствии с Конституцией, 80-я статья определяет семь аргументов для лишения лица депутатского мандата. Мы знаем, что в отношении господина Медведчука ведется уголовное производство. И как только мы получим решение суда, которое вступило в силу – , это является основанием, чтобы лишить его депутатского мандата. ", – сказал Стефанчук.

Видео дня

Глава ВР также сообщил, что фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" в украинском парламенте не будет. И это произойдет в ближайшее время.

"Я не хочу сейчас делать спойлер. Но я думаю, что в ближайшее время такой фракции в парламенте Украины не будет", - заявил Стефанчук.

Напомним: 12 апреля Служба безопасности Украины в результате проведенной спецоперации задержала народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука. Медведчук подозревается в государственной измене по двум уголовным производствам. В первые дни войны он скрылся из-под домашнего ареста.

Президент Украины Владимир Зеленский предложил обменять Медведчука на украинских военных, попавших в российский плен

В Министерстве внутренних дел считают, что, прежде всего, от политика нужно получить все "пароли и явка", осудить, а уже потом представить в списки на обмен.