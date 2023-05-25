Когда Европа будет говорить единственным голосом о членстве Украины в НАТО, это может принести мир на континент, – Порошенко

Находящийся с визитом в Брюсселе Петр Порошенко в интервью журналистам рассказал, что ключевой темой всех встреч был вопрос вступления Украины в НАТО и Евросоюз, выполнение 7 пунктов обязательств и начало предварительных переговоров о вступлении до конца этого года.

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Об этом сообщила пресс-служба "Европейской Солидарности".

"Завершается 36-часовая напряженная работа в Брюсселе нашей делегации с европейскими институтами. Это и Европейская служба внешних сношений, которая сегодня формулирует внешнюю политику ЕС, где приоритетом является Украина. Мы делаем все возможное, чтобы сохранить этот приоритет. Это работа в Еврокомиссии в части вступления Украины в ЕС, нашего статуса кандидата и начала переговоров о вступлении. Для этого есть семь предварительных условий, которые были выдвинуты Европейской Комиссией, и мы должны четко их отработать", – отметил Порошенко.

Пятый президент отмечает, что это не переговоры – это выполнение взятых на себя предварительных обязательств, среди которых проведение сверхважных реформ по верховенству права, свободы и демократии в Украине, независимости антикоррупционных институций, а также комплекс законов по инвестиционному климату и реформа Конституционный Суд.

В контексте этого Порошенко подчеркнул, что по возвращении в Украину активизирует усилия по выполнению тех обязательств, которые позволят стране реализовать эту цель.

"Мы также договорились, что мы обращаем особое внимание на выводы Венецианской комиссии. У нас оценку исполнения будет делать Венецианская комиссия, потому что там не предполагается, что будет изменена буква или запятая. Это – инициатива Украины направить на экспертизу в Венецианскую комиссию и имплементировать все примечания, которые есть. Причем имплементировать уже сейчас, потому что для этого остается у нас очень немного времени", – пояснил Порошенко.

Порошенко объясняет, что прошли несколько очень важных встреч в Европарламенте. Это были встречи с группой друзей Украины, представляющих все политические силы. У участников было долгий двухчасовой разговор о том, как и чем могут помочь депутаты Украины. В частности, было предложено обращение ко всем политическим группам Европарламента поддержать инициативу ЕНП по приглашению Украины в НАТО.

"Мы получили четкое заверение, что большинство политических групп готово инициировать, потому что для этого нужно политическое одобрение. И когда Европа будет говорить единственным голосом о нашем членстве в НАТО, это может принести мир на континент", – отмечает Порошенко.

"Только что завершилась встреча с Манфредом Вебером, он возглавляет Европейскую Народную партию в Европейском парламенте, он является президентом ЕНП. Я поздравил с победой представителей нашей семьи ЕНП в Финляндии, в Греции, это более чем убедительная победа. У нас также будут надежды, что представители нашей политической семьи возглавят правительство Болгарии и это лишь укрепляет ту поддержку, которую страны-члены ЕС смогут предоставить Украине", – подчеркнул Порошенко.