'Когда это уже разозлит Трампа насколько, чтобы помочь Украине': дочь Келлога отреагировала на новую атаку РФ

В ночь на 24 января, сразу после пятничной трехсторонней встречи в Абу-Даби, россияне устроили массированную комбинированную атаку на Украину. И эта атака является лучшим свидетельством реальных намерений России, которая уверяет, что "стремится к миру".

В этом убеждена дочь Кита Келога, президент благотворительного фонда The Weatherman Foundation Меган Моббс. На сообщение о новой волне жестоких российских ударов она отреагировала риторическим вопросом: когда действия Москвы разозлят президента США Дональда Трампа настолько, что он начнет помогать жертве агрессии.

Что сказала Меган Моббс

Руководительница американского благотворительного фонда, который с начала полномасштабного вторжения РФ оказывает помощь украинцам, уверена: последней атакой Путин четко ответил Трампу, который до сих пор видит у российского диктатора стремление к завершению войны, что он планирует делать на самом деле.

Однако повлияет ли такой публичный плевок со стороны будущего партнера по "Совету мира" на изменение позиции Трампа – дочь Келлога совсем не уверена.

"Учитывая то, что переговоры в Абу-Даби продолжаются, трудно не воспринимать это как сигнал о намерениях России относительно мира. Я перестала гадать, когда такое поведение настолько разозлит президента (Трампа. – Ред.), что он решит удвоить усилия и оказать существенную помощь Украине", – написала Меган Моббс.

Как писал OBOZ.UA, ночью россияне атаковали Украину десятками ракет и сотнями дронов разных типов. Защитники, отражавшие атаку, обезвредили 15 ракет и 357 дронов РФ.

Основной удар пришелся на Киев и Киевскую область, Харьков и Черниговскую область. В столице россияне убили женщину во время удара по кондитерской фабрике, в городе известно о четырех раненых.

В целом по Украине ранения получили десятки людей. Фиксируются значительные разрушения гражданской инфраструктуры, в частности энергетической. Так, Чернигов обесточен практически полностью, а в Киеве около 6 тыс. многоэтажек снова остались без тепла.

