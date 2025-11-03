'Кое-что нужно нам самим': Зеленский назвал оружие, которое Украина готова экспортировать

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о возможностях экспорта украинского оружия. Наша страна может продавать в частности морские дроны и артиллерийские системы.

Об этом Зеленский сказал во время встречи с журналистами. Он отметил, что не все виды вооружения Украина может позволить себе экспортировать, так как "некоторые из них нам очень важны".

Глава государства назвал морские дроны одним из приоритетных экспортных направлений. Их Украина производит в значительном количестве.

"Морских дронов у нас больше, чем мы применяем... там есть точно у нас в два раза больше, чем мы применяем", – заявил он.

Еще одним потенциальным экспортным продуктом президент является артиллерийские системы, в частности калибры 122-152 мм и 155 мм (САУ "Богдана"). По словам Зеленского, в этом направлении есть "большой экспортный потенциал".

Таким образом, Украина готова экспортировать ту номенклатуру, производственные возможности по которой превышают потребности наших Вооруженных сил.

Глава государства отметил, что решения об экспорте должны учитывать как интересы стран-покупателей, так и оборонные потребности Украины. Он описал модель сотрудничества с партнерами в этой сфере.

"Партнеры финансируют все, сто процентов. Половину они забирают себе, половину они отдают нам. Но мы договариваемся, что во время войны они сами говорят, что это наша половина и мы вам нашу половину отдадим", – сказал Зеленский, добавив, что уже есть один пример такого соглашения, но не раскрыл детали.

Как сообщал OBOZ.UA, 3 ноября президент Владимир Зеленский подтвердил намерения отечественной оборонной промышленности и Вооруженных сил Украины. По его словам, уже до конца осени 2025 года Украина намерена производить 600-800 дронов-перехватчиков в сутки. Но для этого нужны некоторые условия.

