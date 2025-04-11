Коалиция РЭБ: Умеров назвал главные задачи и рассказал, сколько государств присоединилось

Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил о запуске новой международной инициативы – Коалиции радиоэлектронной борьбы. Она стала уже девятой по счету в рамках формата "Рамштайн".

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В общей сложности к инициативе присоединились 11 государств, включая Украину, подписавших совместное Письмо о намерениях. Официальное объявление состоялось во время заседания Контактной группы по обороне Украины вместе с министром обороны Германии Борисом Писториусом, пишет пресс-служба Минобороны.

Главные задачи коалиции — закупка оборудования для РЭБ, подготовка и обучение специалистов, а также разработка политик и доктрин в этой сфере.

Умеров подчеркнул, что радиоэлектронная борьба является критически важным элементом современной войны и обеспечивает боеспособность подразделений в поле боя.

"Без эффективной радиоэлектронной защиты ни одно подразделение не может быть полноценно боеспособным. Запуск коалиции позволит координировать усилия и комплексно реагировать на нужды сил обороны", — отметил Умеров.

По его словам, коалиция преследует цель не только удовлетворить текущие потребности Сил обороны Украины в средствах РЭБ, но и заложить фундамент для долгосрочного развития этих способностей.

Умеров поблагодарил союзников, которые присоединились к созданию этой коалиции РЭБ.

Ранее Германия объявила о создании коалиции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для поддержки Украины в рамках формата "Рамштайн". Она дополняет другие имеющиеся восемь коалиций возможностей.

Как сообщал OBOZ.UA, 11 апреля в штаб-квартире НАТО в Брюсселе стартовала 27-я встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины – "Рамштайн". Этот саммит должен стать важным шагом в усилении поддержки Киева со стороны западных союзников.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина на заседании "Рамштайна" планирует получить от союзников дополнительные средства ПВО для защиты от вражеских ракетных и дроновых атак. По его словам, уже есть некоторые договоренности со странами.

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