КНДР заработала на войне России против Украины более $20 млрд – Newsweek

КНДР, помогая России воевать против Украины, заработала более 20 миллиардов долларов и получила доступ к большему количеству высокотехнологического оружия. Подавляющую часть экономической выгоды Пхеньян, скорее всего, заполучил после поставок российским оккупантам боеприпасов.

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Об этом заявил Newsweek, ссылаясь на южнокорейский аналитический центр Института оборонного анализа (KIDA). "Российско-северокорейское военное сотрудничество повышает вероятность вмешательства РФ на Корейском полуострове в случае возникновения чрезвычайной ситуации", – сказано в отчете.

В KIDA отметили, что Северная Корея получила выгоду, поставляя россиянам снаряды. По данным Reuters, захватчики уже получили от этого сотрудничества от 4,2 миллиона до 5,8 миллиона боеприпасов.

Но также КНДР "торговала" с агрессором живой силой и технической поддержкой.

Солдаты из КНДР воевали в основном в Курской области РФ. "Однако потери войск были тяжелыми, и, как полагают, около 4000 из 11 000 погибли", – указали в Newsweek.

Аналитики считают, что Северная Корея, вероятно, предпочитает получать от России взамен "натуральную и техническую помощь", включая высокотехнологичное оружие для укрепления военного потенциала.

Авторы доклада KIDA подытожили, что необходимо срочно положить конец войне в Украине, заблокировать военное сотрудничество Москвы и Пхеньяна, а также разработать долгосрочную стратегию реагирования на вероятное дальнейшее партнерство двух стран.

"Северокорейский "трубопровод" боеприпасов представляет собой серьезную стратегическую проблему. Позволяя России сохранять наступательный импульс, он подрывает эффективность западной военной помощи Украине. Если этот поток оружия оставить без внимания, он может еще больше склонить чашу весов в пользу Москвы и усилить более широкие риски безопасности как в Европе, так и в Восточной Азии", – считают в британском Центре по анализу открытых источников (OSC).

Как писал OBOZ.UA:

– Недавно в Центре противодействия дезинформации при СНБО Украины предположили, что государство-агрессор планирует использовать военных КНДР для войны на территории Украины.

– Ожидается, что Северная Корея, увеличит поставки вооружений России на фоне соглашения о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

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