КНДР исчерпала запасы снарядов для России, но запустила массовое производство FPV-дронов – ГУР

Поставки миллионов артиллерийских снарядов из Северной Кореи помогали России поддерживать темпы ударов на поле боя в 2024 году. Однако в этом году количество предоставленных РФ боеприпасов уменьшилось более чем вдвое, поскольку запасы Пхеньяна иссякли. В то же время в КНДР начали массово производить FPV-дроны.

Об этом в интервью Reuters рассказал генерал-майор Вадим Скибицкий, заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Он привел данные об общем объеме поставок 6,5 миллионов артиллерийских снарядов в Россию из Северной Кореи с 2023 года.

В сентябре этого года не было зафиксировано поставок снарядов из Северной Кореи, но несколько произошло в октябре. Примерно половина снарядов, поставленных Пхеньяном, были настолько старыми, что их пришлось отправить на заводы в России для модернизации.

Скибицкий добавил, что КНДР начала на своей территории массовое производство небольших беспилотников с коротким радиусом действия – FPV, а также более крупных беспилотников среднего радиуса действия для атак на поле боя.

"Они учатся, они изучают свой опыт в этой войне, чтобы расширить производство на своей территории", – сказал он.

Ранее Северная Корея признала свое участие в Украине, утверждая, что ее роль помогает сохранить мир в мире в условиях агрессии со стороны Запада, но не предоставила никаких подробностей и не ответила на запросы о комментариях.

Известно, что тысячи северокорейских военных воевали в прошлом году вместе с российскими войсками в Курской области. Таким образом РФ пыталась ослабить давление на свои войска в других регионах и создать рычаги влияния в мирных переговорах.

Как сообщал OBOZ.UA, России не хватает "рук", чтобы собирать "Шахеды". Решить проблему Москва планирует с помощью КНДР, привлекая на предприятие в Алабуге более 10 тыс. северокорейских рабочих.

Работать корейцы будут по 12 часов в сутки и более – за мизерную как для такой работы плату, рассказали в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

