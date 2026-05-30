Ключевые три направления: Зеленский провел совещание по дальнейшим действиям Украины и анонсировал важные решения

Президент Украины Владимир Зеленский провел специальное совещание с министром энергетики Денисом Шмыгалем, главой Офиса президента Кириллом Будановым и секретарем СНБО Украины Рустемом Умеровым. На совещании обсуждались дипломатические и гуманитарные направления.

Видео дня

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале. Глава государства анонсировал проведение ряда важных переговоров.

Результаты совещания

Стороны обсудили, что в отношении дипломатии, правительство уже готовит ряд важных переговоров, а также во время совещания обсудили поставки ПВО.

"Определили приоритеты на следующие несколько недель: антибалистика, двусторонние документы по производству и поставке дронов, в частности Drone Deal с Евросоюзом, и подготовка встреч в нескольких форматах", – сказал глава государства, но подробностей пока не сообщил .

Кроме того глава государства поручил сконтактировать с партнерами, которые могут активизировать необходимое посредничество в обмене пленными между Москвой и Киевом. А также анонсировал появление новых решений в поддержку украинской энергетики.

Напомним, ранее Владимир Зеленский провел разговор с федеральным канцлером Австрии Кристианом Штокером. В ходе диалога стороны обсудили вопросы европейской интеграции Украины.

"Обсудили также наше взаимодействие в рамках международных организаций. Поручил дипломатической команде проработать соответствующие вопросы с австрийскими коллегами на своем уровне", – рассказывал глава государства.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее украинский президент обратился к Дональду Трампу и американским конгрессменам с просьбой предоставить дополнительные системы Patriot и боекомплект к ним. Его заявление прозвучало после массированного обстрела РФ в ночь на 24 мая.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!