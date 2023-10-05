Если Кремль не остановить сейчас: Зеленский поделился данными разведки, когда у РФ будет достаточно сил для атаки на страны Балтии

Российская Федерация сможет восстановить военные силы для новой агрессии, если полномасштабная война против Украины будет заморожена. В этом случае критическим будет 2028 год, а угроза будет существовать для Балтии и тех стран, на территории которых присутствуют российские контингенты.

Соответствующее заявление сделал президент Владимир Зеленский во время выступления на третьем саммите Европейского политического сообщества. Он состоялся в Испании 5 октября. Речь гаранта транслировалась в его официальном Facebook-аккаунте (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

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"Сейчас Россия рассматривает разные сценарии на ближайшие годы. Один из них особенно опасен. Если в этой агрессии против Украины будет пауза, любая заморозка ситуации, будет новый критический момент – 2028 год", – сказал украинский лидер.

Согласно информации, которой располагает разведка нашей страны, если РФ "дать адаптироваться сейчас", к 2028 году Кремль сможет восстановить разбитый Силами обороны Украины военный потенциал.

"У России будет достаточно силы атаковать страны, которые в фокусе российской экспансии. Кроме Украины, это точно страны Балтии, и точно те страны, на территории которых присутствуют российские контингенты. Это четкая информация от нашей разведки, и мы сигнализируем вам об этом", – поделился данными президент.

Он отметил, что агрессор ищет возможности заморозить ситуацию, адаптироваться и идти дальше.

Как писал OBOZREVATEL:

– О том, что Владимир Зеленский прибыл в испанский город Гранада на саммит Европейского политического сообщества, стало известно утром 5 октября.

– Гарант встретился с премьером Испании Педро Санчесом и обсудил подготовку этим государством нового оборонного пакета для Украины. Он должен включить дополнительные средства ПВО, артиллерию, антидроновые системы.

– Во время общения с представителями СМИ укранский лидер сказал, что одна из ключевых тем сейчас – это сохранение единства в Европе.

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