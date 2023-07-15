Мы живём в настолько глобальном измерении, что итоги, казалось бы, чисто восточноевропейской войны много в чём зависят от взаимоотношений между двумя современными полюсами человечества, которые расположены в Америке и Азии.

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Эксперты практически единодушны в том, что, если бы США действительно захотели помочь Украине реальным оружием, исключая лишь ядерное, достаточным для быстрой победы, война бы закончилась уже через пару недель после его предоставления. И не происходит этого даже не потому, что американцы боятся путинского ядерного шантажа: этот трусливый этап они уже, похоже, почти проскочили.

Сейчас основная проблема заключается в ином: в Главной стране мира отчего-то решили, что путин, если ему будет грозить совсем близкий военно-политический финал, ляжет под Китай (как будто он уже сейчас не под ним), причём таким умелым способом, что получит от него ещё и оружие, включая летальное, а такой военный союз будет угрожать уже и лично Соединённым Штатам.

Вот США, вбившие это себе в голову, и не торопятся ни Украине помочь по-настоящему, ни предпринять попытки заменить путинскую власть на какую-то более вменяемую: вдруг китайцы опередят со своей поддержкой режима, чтобы не упустить покорного вассала, а там уже такое единение будет не остановить.

Американская геополитика стала в этом смысле заложницей российской международной ИПСО, действующей, в том числе, не только через трампистов и Салливана, но также через разветвлённую сеть продажной "аналитической" профессуры.

Так или иначе, чтобы получить от Соединённых Штатов по-настоящему решающую помощь, Украине нужно максимально посодействовать американо-китайскому политическому сближению для поиска принципиальных компромиссов.

Стратегическое противостояние США и Китая, резко усилившееся из-за проблемы [не]зависимости Тайваня от КНР, теоретически могло бы в значительной степени ослабнуть на основе использования позитивного опыта мягкой интеграции в Китай Гонконга, имевшей место в 1997-2019 годах. Тем более, что произошедшей там после этого вовсе не обязательной эскалации вполне можно было бы избежать, будь подобная ситуация превентивно "унеможливлена" ещё на стадии переговоров.

Опыт Гонконга, являвшегося тогда мощнейшим международным торговым центром, показывает, что проблема Тайваня абсолютно не является в принципе неурегулируемой, лишь бы всё заранее было предусмотрено на международном уровне, в данном случае — на совместных переговорах КНР, "Китайской Республики" (Тайваня) и США, будь на всё это политическая воля. Сегодня такая воля просто обязана быть — к общей пользе КНР, Тайваня и Цивилизации, включая Украину.

Ибо если цивилизованный мир будет содействовать (без вреда для Тайваня, а наоборот — ещё и с экономической пользой для него, ведь торговля с ним перестанет быть полуподпольной!) соблюдению принципа территориальной целостности, не делая для Китая нехорошего исключения, то и от Китая резонно потребовать в качестве ответного шага реального содействия сохранению целостности Украины.

Это подразумевает и решительное осуждение российского агрессора, и участие в международных санкциях против него, и даже помощь Украине — как минимум, гуманитарную, хотя и, скажем, строго определённая военная тогда уже тоже могла бы быть.

Причём Китай в таком случае мог бы даже получить гарантии невмешательства Цивилизации (после Победы над рф) в уже сформировавшиеся достаточно гигантские экономико-политические зоны влияния КНР в россии.

Имею при этом в виду земли оркостанского юго-востока: очевидно, не только "положенные" приморский край, еврейскую автономную область, юг хабаровского края, амурскую и читинскую области, агинский бурятский автономный округ и республику бурятия, но также остальную часть хабаровского края, да вдобавок иркутскую область, усть-ордынский [!] автономный округ, республики тыва, хакасия и алтай с заодно уж и алтайским краем.

Словом, все проблемы между двумя сложившимися полюсами мира вполне разрешимы — было бы желание. Но вышло так, что именно Украина оказалась в этом наиболее заинтересованной. Американо-китайское взаимопонимание, в том числе, по зонам интересов в мордоре, сделало бы возможной такую помощь Украине от США, после которой им и китайцам действительно было бы что делить.

В общем, пока Китай тужится "помирить" Украину с россией, Украине — такова уж наша миссия! — срочно необходимо помочь найти общий язык Китаю и Штатам. (Как полвека назад при Киссинджере, когда Вашингтон и Пекин вместе уже фактически противостояли москве.) Есть над чем работать умным дипломатам и не только им.