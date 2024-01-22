Прошел один год и триста тридцать дней войны. Сегодняшние карты ISW показывают, что как не крути, а российское наступление имени Джо Байдена медленно, но продвигается. То тут то там, чуть-чуть, маленькими шажочками, но российские войска двигают линию фронта на Запад.

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А в это время этот самый Запад, во главе с США, умничает и рассуждает о каких-то схоластических проблемах. Допустим, что Запад не считает Путина угрозой себе. Во всяком случае - на обозримый период. Допустим, что украинские начальники не очень профессиональны, не по чину амбициозны и плохо воспитаны. Допустим, что в Украине не все в порядке с борьбой с коррупцией, построением демократии и рыночной экономики. Допустим.

Я даже, для простоты, не буду с этим спорить. Тем более, что я сам об этом много пишу. Но что же случилось с вашими ценностями, дорогие западные лидеры? Куда они делись? Есть простые и очевидные истины. Нужно защищать слабых (даже если у них плохие манеры), помогать тому, кто несправедливо страдает, особенно если это дети, старики и женщины. Разве кто-то сомневается в том, что Путин - преступник? Что Украина - жертва неспровоцированный агрессии?

Что с вами случилось? Какая разница что говорит и как себя ведет Зеленский? Просто не слушайте его. Закройте перед ним двери, если вам кажется, что он хам и выскочка. Разговаривайте с Кулебой. К нему таких претензий ведь нет? Но дайте же, наконец, Украине оружие!

Сегодня Украина борется за свою независимость и свою свободу. Этого одного достаточно, чтобы оказать ей всю необходимую помощь. Почему вам нужны еще какие-то аргументы?

Я никак не возьму в толк: как вы будете смотреть в глаза своим детям, когда они спросят: а вот была такая Украина, она хотела жить свободно и независимо от других, но Россия ее задушила. Почему мы ей не помогли?

И что вы ответите? У нас не было денег? Вранье! У нас не было достаточно оружия? Вранье! Мы боялись эскалации и не хотели провоцировать Путина на применение ядерного оружия? Но тогда вы уже заранее обрекли себя на выполнение всех его прихотей, потому, что он теперь всегда будет шантажировать вас своей атомной бомбой. А почему нет, если это работает? Назовите хоть одну причину, почему бы ему не воспользоваться этим приемом?

Ключ к победе и к поражению в этой войне в руках одного человека. Его зовут Джо Байден. Он мог закончить эту войну еще год назад. Конгресс дал ему достаточно денег для этого. Но он предпочел размазать их тонким слоем и отделаться тридцатью Абрамсами.

Историки потом напишут кучу монографий почему он так поступил. Почему и теперь он трусливо кивает на Конгресс, хотя вся проблема по-прежнему в нем одном. Почему он окружил себя какими-то безликими салливанами и путинскими дружками бернсами? Почему он все время говорит одно, а делает - другое?

Почему не дает дальнобойных ракет и другим не разрешает их давать? Почему устроил клоунаду с подготовкой пилотов для F-16 и саботирует поставку этих самолетов другими странами? Почему не давал Польше поставить Украине Миг-29? Почему не дает танков, которых у него завались? Томагавков? Почему не даст два десятка Пээтриотов?

И это все под постоянные разговоры о нерушимой поддержке и непоколебимой солидарности! Я никак не могу взять толк, что это? Лицемерие? Глупость? Цинизм? Или все это вместе? Как вообще в Америке возможно, что есть люди, которые на серьезных щах собираются голосовать за это ничтожество?

Какие бы успехи в экономике при нем не случились, разве то, что он бросил Украину на растерзание - недостаточно, чтобы утопить его в презрении? Это вкупе еще и с позорным бегством из Афганистана! Маразматик, сделавший Америку посмешищем на весь мир, всерьез собирается снова занять Белы дом. И левые долбоебы агитируют за него под лозунгом "А иначе будет Трамп!"

Да пусть будет хоть Трамп, хоть черт с кочергой, только не это трясущееся чмо, и вся его камарилья без мозгов и яиц. Я знаю, что все это статисты и их за ничтоки дергает все тот же Обама с помощью своего дружка Керри. И вся эта банда - позор Америки.

Жалкие импотенты, забывшие для чего создавались Соединённые Штаты Америки и путеводной звездой чего они должны служить.

Америка, со всеми своими авианосцами и воздушными армадами невидимых истребителей, покроет себя несмываемым позором, если путинскаяя армия, скроенная из ржавого металлолома, победит в войне с Украиной, которую (хотя бы только на словах) взялись поддержать Соединенные Штаты.

Америку больше никто не будет слушать. Она потеряет последний авторитет. И те просители, которые раньше толкались в ее приемной, плавно перекочуют в Пекин или Москву. Разве это трудно понять?

Боже, верни мне ту Америку, которой управлял Рейган! Я хочу, чтобы на земле был хоть один серьезный и взрослый лидер. А не эта смесь из шпаны и чушпанов, которые сегодня руководят человечеством.

А теперь о хорошем. Уже несколько дней как украинские беспилотники атакуют (причем успешно) нефтяные базы и терминалы России. Вот и сегодня ночью был атакован газовый терминал НОВОТЭКа в порту Усть-Луга под Санкт-Петербургом.

Порт Усть-Луга - один из трех крупнейших нефтяных и газовых портов России (наряду с Приморском и Новороссийском). Остановка работы любого из этих портов (а лучше - всех трех) является колоссальным ударом по экспортным поступлениям путинской России. И прямо скажется на возможностях финансирования войны.

Газовый терминал взорван и горит. Работа порта в Усть-Луге — парализована. Поздравляю украинских военных с огромной победой. Именно такие операции являются самым эффективным методом остановки путинской агрессии. И если их продолжить, то очень скоро у Путина отпадет всякая охота воевать.

Слава Украине!🇺🇦

В Израиле сегодня ничего обнадеживающего не произошло. Все пока идет без изменений. Похоже, мир еще не скоро придет на Святую Землю. Увы.

I❤️🇮🇱