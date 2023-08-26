Кличко вместе с мэром Варшавы принял участие в дискуссии на мероприятии Campus Polska 2023

Мэр Киева Виталий Кличко вместе с мэром Варшавы Рафалом Тшасковским приняли участие в дискуссии на мероприятии Campus Polska 2023", которое проходит в университете Ольштына. Там собрались более полутора тысяч студентов – поляки, украинцы, молодежь из других стран, которая учится в университетах Польши.

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Об этом Кличко сообщил в своем Telegram-канале. "Меня пригласили, чтобы услышать, в частности о том, как помочь Украине сегодня и как европейская молодежь может приобщиться к поддержке украинских друзей. Дискуссия показалась интересной. Говорили и об отваге, патриотизме и мотивации молодых украинцев, защищающих Украину на фронте. О влиянии молодежи на будущее страны и ее демократическое развитие. О восстановлении Украины и реформах, которые она должна воплотить ради своего успеха и вступления в ЕС. А также о том, как добиваться успеха на пути к своей цели", - подчеркнул Кличко.

Мэр Киева также встретился с Петром Гржимовичем – мэром Ольштына. Этот большой город тоже предоставил убежище нескольким тысячам спасавшихся от войны украинцев и помогает им.

"Как в частности рассказал Петр, многие украинцы сначала опасались ехать сюда, поскольку Ольштын находится недалеко от границы с Россией (130 км от Калининграда). Говорили мы о помощи, которую может оказать Ольштын Киеву, – генераторы, медицинское оборудование для оснащения реабилитационного центра, который создаем в столице, гуманитарной помощи", – отметил Кличко.