Кличко: США усилят поддержку и помощь Украине, позиция неизменна – Украина должна победить в этой войне

Соединенные Штаты усилят поддержку и помощь Украине, позиция неизменна – Украина должна победить в этой захватнической войне, с которой ворвалась Россия.

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Об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в социальной сети Facebook после встречи с делегацией Конгресса США и делегацией сенаторов Соединенных Штатов на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Соединенные Штаты усилят поддержку и помощь Украине, позиция неизменна: Украина должна победить в этой захватнической войне, с которой ворвалась россия. Об этом говорили во время встречи с делегацией Конгресса США во главе с членом Палаты представителей от Республиканской партии, главой Комитета Палаты представителей по вопросам разведки Майком Тернером. И во время встречи с делегацией сенаторов Соединенных Штатов во главе с сенатором-республиканцем, главой сенатского комитета по судебной системе Линдси Грэмом", – отметил Кличко.

Также во время встреч говорилось о помощи в дальнейших реформах, которые Украина должна воплощать, несмотря на войну.

"Мы должны быть сильными, чтобы добиться успеха - и победить, и отстроить нашу страну", – подчеркнул Виталий Кличко.

С европейскими политиками также обсуждали более решительную поддержку и оперативное принятие решений по необходимой помощи Украине.

Мэр Киева вместе с братом – Владимиром Кличко неформально пообщался с канцлером Германии Олафом Шольцем, главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен и премьером Польши Матеушем Моравецким.

Также состоялись двусторонние встречи Виталия Кличко с Генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмид, лидером Европейской народной партии Манфредом Вебером, депутатом Европарламента, представительницей Европейской партии зеленых Виолой фон Крамон-Таубадель.