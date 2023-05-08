Китайская дипломатия настолько “дипломатична", что КНР нельзя доверять в любом вопросе, по которому они занимают якобы какую-то позицию. Китай заявил, что его позиция по поводу войны России с Украиной не изменилась, хотя недавно Пекин поддержал резолюцию Организации Объединенных Наций, где этот конфликт признавался как агрессия со стороны Российской Федерации. Решение Китая дистанцироваться от признания России агрессором в резолюции ООН, за которую он неожиданно проголосовал ранее, лишь подтверждает, что Пекин легко может говорить одно, делать другое, а планировать третье.

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Несмотря на все громкие заявления Китая по поводу Украины и то, что Си Цзиньпин хочет, чтобы его страну воспринимали как миротворца, в действительности Пекин поддерживает только Российскую Федерацию. На самом деле китайский лидер хочет, чтобы Украина была вынуждена уступить свою территорию России, поскольку это создаст для него “украинский прецедент", когда он нападет на Тайвань.

Си Цзиньпин считает, что если Россия сможет удержать временно оккупированную ею часть Украины, это открывает ему путь к захвату Тайваня. В действительности исключительно в этом и заключается его имитирование миротворческой миссии Китая, именно для обеспечения этой его геополитической цели. Поэтому мирная инициатива Пекина является ничем иным, как дымовым занавесом, который завуалированно призван подтолкнуть Киев к согласию с тем, что Россия имеет “право" получить все части Украины, которые, по ее словам, якобы “принадлежат" ей. Поэтому любые переговоры с Москвой в таком формате – не переговоры, а нескрываемая капитуляция перед Кремлем, и сдача Украиной части своих земель России.

Си Цзиньпин своеобразно понимает российскую политику и хочет попытаться договориться о “мирном урегулировании" на условиях Москвы, публично отрицая эти свои намерения. Единственное, чего не могут понять в Пекине, что демократическая Украина готова применять все свои силы и возможности, чтобы оставаться и дальше независимым и свободным государством. Они поймут это тогда, когда придет время и Тайваню бороться за свое право жить отдельно от материкового Китая. К сожалению, провальный опыт Путина с вторжением в Украину ничего не научил сторонников реализации идеи “великого Китая".

Однако дальнейшее поведение Китайской Народной Республики во многом будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация на фронтах российско-украинской войны. А также, учитывая тот фактор, насколько Китай будет готов использовать зависимость России от него. Ведь Путин добровольно перевел Россию в политически непристойный статус вассала КНР, а принимающие решения в Пекине еще не достигли между собой окончательного согласия, как лучше использовать для своей пользы эти чрезвычайно выгодные для него обстоятельства.

Китай коварно играется с Москвой, а там развесив уши, надеются на то, что нашли для себя в лице КНР надежного союзника, который, в случае чего, будет готов “прикрыть спину" Российской Федерации. Путин ищет себе союзника и геополитического партнера там, где его нет и быть не может. За всю их многотысячную историю, у китайцев всегда был и есть только один союзник, – сам Китай. Так было постоянно, и ни при каких обстоятельствах никогда не изменится.

Сейчас Си Цзиньпин терпеливо выжидает, как будет развиваться ситуация вокруг Украины. Китай может начать более интенсивно помогать России только в том случае, если будет полностью уверен в том, что РФ будет способна удерживать захваченные московитами земли. Технически они могут сделать больше, чем Запад, чтобы остановить прямую военную поддержку России Ираном и Северной Кореей. Если Китай действительно бы захотел окончания российско-украинской войны, то у него достаточно рычагов, чтобы побудить РФ сделать это.

Громкая мирная инициатива Си Цзиньпина никогда не сработает, потому что она фальшивая. Мотивация китайского лидера для инициирования этого демонстративного шага состоит в том, чтобы скрыть факт его неудачного руководства КНР. Китайская экономика находится в депрессии и очень близка к тому, чтобы страна оказалась банкротом. А огромный долг Китая может очень легко потянуть его ко дну, если он и дальше будет продолжать конфронтацию с Америкой.

Китайское желание мирового господства и его инициатива “Один пояс, один путь" оказались полностью провальными. Две трети стран, которые клюнули на эту инициативу, не в состоянии вернуть ссуды на триллионы долларов, которые были изъяты из китайской экономики. Его значительные инвестиции в российский энергетический сектор и негласная поддержка российского вторжения в Украину обходятся Китаю в миллиарды юаней ежедневно.

Кампания дедолларизации, инициированная Си Цзиньпином, и направленная на то, чтобы подорвать монополию доллара США и сделать китайский юань главной резервной валютой, с треском провалилась. Ибо кто захочет ориентироваться на юань, если государство близко к дефолту.

И только недалекое руководство стран, входящих в BRICS, до сих пор продолжают цепляться за эту внеэкономическую фантазию. Китайская попытка гегемонии в Южно-Китайском море привела к обратному эффекту. Страны региона готовятся отражать агрессию. Вьетнам построил собственные милитаризованные острова, а Филиппины снова пригласили 7-й флот США в свои порты и базы.

Но Пекин подает фейковые данные о ВВП и потенциале роста Китая, думая, что может обмануть мир, что КНР все еще является “большим рынком" для всего, что можно только продать.

Для Си Цзиньпина вопрос Украины важен еще и потому, что он дважды – в 2014 и 2022 годах, после окончания Олимпиад, давал добро Путину на вторжение в Украину. Очевидно, что после этого Китай был бы удручен, увидев, что Украина побеждает в войне.

Это ведь очень символично (учитывая вопрос Тайваня), что “малый" парень побеждает “большого" благодаря помощи Америки и Европы. КНР не желает триумфа США и Запада над мировым злом, которым стала сегодня Россия, и там поначалу поверили в возможность скорой победы Российской Федерации. Существует много доказательств, что Путин, по просьбе Си Цзиньпина, любезно отложил дату вторжения в Украину до окончания зимней Олимпиады в Пекине 20 февраля 2022 года.

Из всего этого можно сделать закономерный вывод: с самого начала Китай занял недружественную позицию по отношению к Украине в ее противостоянии с Россией. А то, что он прикрывал ее красивыми словами и размытыми обещаниями возможной поддержки, совершенно ничего не значит.

Основной целью Китайской Народной Республики является продвижение интересов Китая: доминирование Коммунистической Партии Китая внутри страны, так и среди граждан Китая за рубежом, а также господство Китая в Юго-Восточной и Центральной Азии. Его вторая цель состоит в том, чтобы ослабить Западный альянс, среди прочего путем укрепления альянса антизападных стран – России, Ирана, Северной Кореи, Сирии и Венесуэлы. Поддержание или возобновление отношений с Европой, по экономическим соображениям, занимает третье место.

Европейский союз сейчас очень важен в планах Китая выжить экономически, и Пекин стремится сохранить Европу как рынок для своих товаров. Поскольку население Китая начало сокращаться, а западные страны размышляют над идеей деглобализации своей логистики снабжения, экономический рост для поддержания политической стабильности внутри страны для Си Цзиньпина станет более сложным. Поэтому он часто прибегает к иррациональному бряцанию Китаем оружием, под прикрытием позиционирования себя в роли глобального миротворца.

Чтобы лучше понять позицию КНР, следует осознать, что Китай, прежде всего, рассматривает войну России с Украиной как прокси-войну Москвы с Западом, в том числе с Америкой. Он также может увидеть, какие российские системы оружия работают, какие нет, а также пределы компетенции российского командования и управления по сравнению из западным.

Китайские коммунисты многому научились на этой войне с точки зрения военного искусства. Поскольку их собственные войска не участвовали в боевых действиях еще со времен военных столкновений с Вьетнамом в конце 70-х годов, используют еще советские методы командования и управления и часто применяют уже устаревшее оружие российской конструкции.

В Пекине явно ждут того времени, когда США и НАТО непосредственно вмешаются в российско-украинскую войну, надеясь, что Запад не будет способен вести глобальную войну на два фронта. И в этот момент Си Цзиньпин может решиться на вторжение в Тайвань.

Европейцы могут быть наивными и миролюбивыми, но сегодня они достаточно узнали о российском империализме. Необдуманная поддержка Си Цзиньпином России четко указывает на жестокий и тоталитарный характер Китая в “сицзиньпинные времена".

Но Россия никогда не прекратит свою агрессию в Украине, если ее не остановить силой. Единственные переговоры с Путиным – это те, которые базируются на победе Украины в Крыму, на Донбассе и на всех других оккупированных Россией территориях. Все, что меньше, иллюзия и прелюдия к следующей захватнической войне Путина.

Путин никогда не был более слабым в военном отношении, чем ныне. Поэтому пора выщипать перья у двухголового имперского монстра и покончить с ним навсегда.