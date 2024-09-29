В начале мая 2024 г. спецпредставитель Китая Ли Хуэй совершил ряд визитов в страны Глобального Юга. В результате Китай разработал новый "мирный план", состоящий из шести пунктов.

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Речь идёт о: соблюдении "трёх принципов" для снижения напряжения: прекращения боевых действий, недопущения эскалации конфликта и его расширения на новые территории, а также признания того, что диалог и переговоры являются единственным возможным способом разрешения кризиса. Рекомендуется избегать нападений на гражданских лиц и объекты, защищать женщин, детей и других жертв конфликта, а также уважать основные права военнопленных. Кроме того, упоминается предотвращение использования ядерного, биологического и химического оружия, сдерживание распространения ядерного оружия и избегание ядерных кризисов, противодействие вооруженным нападениям на мирные ядерные объекты. Декларируется совместная поддержка международного сотрудничества в сфере энергетики, финансов, торговли зерном, транспорта, а также обеспечения безопасности ключевой инфраструктуры, такой как нефтегазопроводы, энергетические объекты и подводные оптические кабели, а также стабильности глобальной системы снабжения. На базе этого 23 мая 2024 г. правительства Бразилии и Китая опубликовали совместное заявление об окончании войны между Россией и Украиной, выступая за политические переговоры по достижению мира и призвали провести конференцию по этому поводу.

2 августа т.г. МИД Китая заявил, что китайско-бразильский "консенсус из шести пунктов" относительно завершения войны в Украине якобы получил "положительные" отзывы из более чем 110 стран мира. Президент Бразилии Лула да Силва во время открытия заседания Генеральной ассамблеи ООН "рекламировал" бразильско-китайский мирный план. Советник главы Бразилии по внешней политике в рамках ГА ООН добивался поддержки плана от представителей 20 государств Глобального Юга на их встрече в Нью-Йорке.

Китай, Бразилия и другие страны Глобального Юга договорились создать платформу "Друзья мира", которая вроде бы станет площадкой для мирного урегулирования "украинского кризиса". Именно такое название дали "Друзья мира" войне, которую развязала Россия против Украины. "Друзья мира" по замыслу Китая и Бразилии будут не закрытой группой стран, а открытой платформой, не стремящейся к конкуренции и конфронтации, а вроде бы для ведения инклюзивного диалога.

А тем временем Государственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи с министром иностранных дел КНР Ван И обсудил поддержку Китаем оборонной промышленности России, отметив, что китайские разговоры о мире в Украине не отвечают реальным действиям Пекина. Э.Блинкен отметил, что около 70% станков и 90% импортируемой Россией микроэлектроники поступают из Китая и Гонконга, что помогает Москве производить ракеты, бронетехнику и боеприпасы для войны против Украины. "Итак, когда Пекин говорит, что, с одной стороны, он хочет мира, хочет видеть прекращение конфликта, а с другой стороны, позволяет своим компаниям совершать действия, фактически помогающие Путину продолжать агрессию, и это абсолютно не совпадает с действительностью", - заявил Блинкен. Как отмечает The Times, именно китайская компания поставляет в РФ специально созданные военные беспилотники для испытаний в Украине. Соответствующее соглашение между китайской компанией и РФ было заключено ещё в прошлом году.

Президент Владимир Зеленский подверг критике альтернативные украинской формуле мира инициативы "окончания войны" и предположил, что их сторонники "сами хотят сделать часть того, что делает" российский диктатор Владимир Путин. Он упомянул инициативу Бразилии и Китая во время выступления на Генеральной ассамблее ООН. "Если кто-то в мире ищет альтернативы любому из пунктов Формулы мира или пытается игнорировать любой из них, это, вероятно, означает, что они сами хотят сделать часть того, что делает Путин. Тот факт, что они игнорируют, показывает желание, которое они скрывают", – заявил украинский президент. По его словам, когда "китайско-бразильский дуэт" пытается вырасти в "хор голосов" с кем-то в Европе и Африке, заявляя что-то альтернативное полному и справедливому миру, это вызывает вопрос в чём их настоящий интерес. Также он добавил, что мир уже прошёл через колониальные войны и заговоры великих государств благодаря меньшим, отметив, что "каждая страна включая Китай, Бразилию, страны Европы, Африки, Ближнего Востока понимает, почему это должно остаться в прошлом. И украинцы никогда не смирятся с тем, что кто-то в мире считает, что теперь Украине вместо нормальной, мирной жизни можно навязать такое жестокое колониальное прошлое, которое сегодня никого не устраивает". В.Зеленский сообщил, что Россия использует китайские спутники для фотографирования украинских АЭС, по которым потенциально может нанести удары в будущем.

Становится понятным, что "мирная инициатива" Китая не более чем имиджевый проект, чтобы представить себя миротворцем. Есть большие сомнения в нейтральности Пекина, особенно учитывая поддержку китайского плана со стороны Москвы. Практически мы имеем создание альтернативного мирного плана Формуле мира, каждое положение которой основывается на нормах и принципах Устава ООН. В китайско-бразильском плане даже не упоминается принцип территориальной целостности стран ООН, или вывод из украинских территорий войск РФ, ворвавшихся на чужую территорию с целью её незаконной аннексии. Призыв Пекина к переговорам и прекращению огня очень совпадает с позицией Кремля. Только Москва декларирует, что переговоры будут вестись исключительно с учётом ситуации на фронте, то есть захваченные территории должны отойти России. В Бразилии и Китае об этом хорошо знают, однако молчат и не осуждают позицию Москвы вопреки Уставу ООН. Мы видим скрытое желание легализовать российские военные захваты территории Украины. И это не только безнравственно, но и открывает ворота к осуществлению в будущем новых незаконных территориальных аннексий в мире.