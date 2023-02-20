Блог | Александр Левченко: Китайский мирный план: искреннее желание остановки российской агрессии или затуманивание ситуации

Мюнхенская конференция по безопасности почти всё свое время посвятила агрессии РФ против Украины и поиску решения для эффективного противодействия российскому вторжению. Абсолютное большинство участников согласились с тем, что необходимо увеличить военную и финансовую помощь Киеву, что укрепит украинскую армию в борьбе с московским агрессором за освобождение временно оккупированных российской армией украинских территорий. Впервые на конференции не было официальной российской делегации, которую просто не пригласили на это важное международное мероприятие.

Видео дня

Что же касается европейских лидеров, то их в основном объединяла позиция солидарности с Украиной и оказание Киеву всемерной военной поддержки. На этом форуме была озвучена и китайская инициатива. "Китай представит собственное предложение политического решения войны в Украине", - заявил глава китайской дипломатии Ван И на Мюнхенской конференции. Он посетовал на новый "менталитет холодной войны", подчеркнув, что Пекин встанет на сторону мира и диалога. Он объявил о приверженности своей страны мирным переговорам, которые примут форму документа о политическом решении войны. В то же время Ван И заявил, что Китай считает, что существуют "некие силы", которые якобы не хотят, чтобы мирные переговоры между Украиной и Россией увенчались успехом, видимо, в подтексте обвиняя непонятно в чём ряд западных стран. Китайский спикер заявил, что при этом должны соблюдаться законные интересы России.

Китай до сих пор не осуждал вторжение России в Украину, а вместо этого критиковал западные санкции против Москвы и продажу оружия Киеву. В то же время Пекин избегал демонстрации явной солидарности с Россией, чтобы не ставить под угрозу собственные торговые отношения с Западом. Ожидается, что председатель КНР Си Цзиньпин выступит с "мирной речью" в годовщину вторжения России в Украину 24 февраля этого года, продолжая так называемую линию призывов к миру.

Прежде всего отметим, что Китай гарантировал территориальную целостность Украины согласно Будапештскому меморандуму, когда Киев отказался от своего ядерного потенциала в пользу Российской Федерации, который в двадцать раз превышал китайский, при одном лишь условии нерушимости существующих границ своей страны. А это значит, что Крымский полуостров и все территории украинского Донбасса, временно оккупированные Россией, относятся к государственно-правовому пространству Украины как страны-основательницы ООН. Об этом говорит Устав ООН и все международные конвенции, участниками которых также являются Китай и Российская Федерация.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился с главой китайской дипломатии на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Они согласились, что все инициативы, предпринимаемые для восстановления мира в Украине, должны основываться на принципе территориальной целостности, который является одним из основных принципов Устава ООН. В своём выступлении перед участниками конференции Ван И поддержал Украину и необходимость защиты её территориального суверенитета и независимости. При этом высокопоставленный китайский политик подчеркнул, что Украина должна стать мостом между Западом и Востоком, а не линией фронта между крупными государствами.

За несколько недель до вторжения в прошлом году Москва и Пекин договорились о "безграничном" партнёрстве и постепенно приближались к формированию оси стран, стремящихся уравновесить глобальное влияние США. Не исключено, что нападение России на Украину стало первым шагом в намерениях насильственного перераспределения сил в мире. Таким образом, будущий мирный план Пекина прольет свет на всё. Есть ли искренность в намерении прекратить войну, развязанную Российской Федерацией, и потребовать возвращения оккупантской российской армии домой, или просто много слов о мире, не добиваясь определения того, кто и как развязал неспровоцированную войну и в соответствии с нормами и принципами международного права необходимость наказания военные преступников и политических инициаторов войны. Посмотрим, осудит ли Пекин окончательно Москву за неспровоцированное нападение на Украину. Если нет, то эта китайская мирная инициатива стоит меньше копейки. Это просто затуманивание ситуации и желание помочь России хоть как-то выйти из той ситуации, в которую она попала.

Западные лидеры осторожно поддержали этот шаг как первый признак того, что Китай признает эту войну не только европейским делом. В то же время Пекин уже начал консультации с Германией, Францией и Италией. Министр иностранных дел Германии Ана Бербок приветствовала шаг Пекина, подчеркнув, что как постоянный член Совета Безопасности ООН Китай должен использовать своё влияние для обеспечения мира во всём мире. Она подчеркнула, что справедливый мир подразумевает, что те, кто нарушил территориальную целостность, выводят свои войска с оккупированных территорий. Мир во всем мире основан на признании территориальной целостности и суверенитета каждой страны. А без вывода российской армии с территории Украины нет шансов остановить войну. В то же время абсолютно неприемлемы все слухи о каких-то территориальных уступках Российской Федерации. Это означает, что мы все становимся добычей для российской стороны. Позиции Франции и Италии были схожи позиции Германии.

Министр иностранных дел Бразилии Виейра подчеркнул, что его страна осуждает российскую агрессию, в том числе в ООН. Он считает, что все должны ещё раз попытаться найти мирные решения, подразумевая китайскую инициативу. "Нельзя ограничиваться только разговорами о войне. Переговоры могут начаться не сразу, но шаг за шагом необходимо создавать условия для их организации".

"Каждое усиление китайской мощи — это также укрепление надежды на мир во всем мире", — заявил Ван И. Только бы это не было игрой слов, которыми когда-то часто Zлоупотребляла кремлёвская пропаганда ещё во времена СССР. Тогда всегда официально говорилось, что СССР ведёт мощную борьбу за мир, или хотя бы за половину мира. Всё` дело в том, что в русском языке слова "мир" (peace) и "мир" (world) звучат и пишутся одинаково.