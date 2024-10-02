Китайские 'друзья' русского 'мира': зачем КНР проталкивает свой 'мирный план' и почему на него может не согласиться Путин

Китай активизировал противодействие украинскому мирному плану, проталкивая альтернативный документ, который, по сути, является китайско-российским. Для реализации этого замысла привлечены страны Глобального Юга и создана платформа "Друзья мира", участники которой согласились с предложениями Китая и Бразилии о прекращении войны. Сделано это для того, чтобы видение КНР выглядело консолидированной позицией мирового большинства. В последующие месяцы союзники рассчитывают построить крепкую коалицию, которая и предложит альтернативный план урегулирования "конфликта". По сути, это идея замораживания войны на линии столкновения сторон без какой-либо реальной гарантии безопасности для Украины и прописывания хотя бы политического механизма восстановления территориальной целосности страны даже в отдаленном будущем.

Видео дня

Президент Украины Владимир Зеленский с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН осудил китайско-бразильский план завершения войны, заявив о его деструктивности. Однако критика украинского президента, кажется, не была воспринята с каким-либо особым вниманием ни в Китае, ни в Бразилии. Становится очевидным, что эти две страны не просто подготовили план, который, по их мнению, должен привести к окончанию "конфликта", но и создают альтернативную "мирную" платформу, которая на дипломатическом уровне будет обсуждать варианты завершения российско-украинской войны и будет дискредитировать украинские инициативы.

О том, к чему стремится Китай, создав "Друзей мира" и продвигая свой вариант завершения войны, – в материале OBOZ.UA.

"Друзья мира"

Пока Украина готовится ко второму Саммиту мира, двое союзников России с БРИКС считают, что обсуждать мирное урегулирование нужно по другой формуле. Китай и Бразилия инициировали создание платформы "Друзья мира" для урегулирования конфликта в Украине.

Китай намерен заручиться поддержкой стран Латинской Америки, Азии и Африки, с небольшим европейским присутствием, что позволило бы заморозить линию фронта, предлагая им простые вещи, которые решат, как им кажется, их проблемы. Кто же будет выступать против того, чтобы "конфликт" прекратился? Эта позиция разделяется многими странами Глобального Юга, понесшим экономические потери из-за войны.

Пекин сформировал своего рода "ядро" группы, уже проведшей первую встречу. В настоящее время среди "друзей" – Китай, Бразилия, Египет, Турция, Казахстан, Кения, Индонезия, ЮАР, Саудовская Аравия, Замбия, Мексика, Алжир, Боливия, Колумбия, Египет и Индонезия.

Группа выступила с совместным коммюнике из девяти пунктов, в котором говорится, что нужно "уважать суверенитет и территориальную целостность государств". Подписанты хотят мирного разрешения всех международных конфликтов, призывают к "поддержке всеобъемлющего и длительного урегулирования сторонами конфликта". А для этого, говорят, нужно использовать "инклюзивную дипломатию и политические средства", то есть китайско-бразильское предложение из шести пунктов по прекращению боевых действий и началу переговоров и недопущению расширения конфликта. Также в коммюнике "друзья" выступили против атак на гражданскую инфраструктуру и энергетику и призвали к отказу от применения оружия массового уничтожения.

Среди приглашенных участников были и те, кто не захотел подписывать общий документ, в частности, ОАЭ. Представители страны заявили, что уже вовлечены в другую мирную инициативу, вероятно, речь идет об украинской. Также в предыдущих списках была и Саудовская Аравия, но страна мероприятие так и не посетила.

Что интересно, на встречу были приглашены отдельно Венгрия, Швейцария и Франция, которые просто наблюдали и ничего не подписывали. Если появление Венгрии мало кого удивило (страна уже давно проводник китайско-российских интересов внутри ЕС и сегодня проталкивает именно их вариант завершения войны), то два других западных государства были явным "сюрпризом", что возмутило Россию, а после определенных заявлений и Украину.

Франция пока не дает оценок, а вот Швейцария, где, напомним, состоялся первый Саммит мира, уже поддержала инициативу Китая и Бразилии, поскольку "она призывает к прекращению огня и политическому урегулированию конфликта". В МИД Украины выразили непонимание решение Швейцарии поддержать китайско-бразильскую инициативу и выразили разочарование этим шагом.

Если Китаю удастся добиться поддержки большой группы стран, Пекин сможет преподнести это как доказательство того, что "мировое большинство" поддерживает именно такие условия мирных переговоров между Россией и Украиной. Таким образом, если Украина и продолжит попытки созвать Второй саммит мира, хотя уже понятно, что российских представителей на нем не будет, то это будет выглядеть довольно сомнительно с точки зрения стран того же Глобального Юга. А вот Китай может собрать обе стороны, к тому же есть готовые "мирные инициативы". То, что они совсем не отвечают интересам Украины и Устава ООН, для многих отходит на второй план.

Зачем это КНР

КНР и РФ не собираются просто наблюдать за подготовкой Украины и Запада ко Второму мирному саммиту. Главная попытка – размыть украинское содержание мирных предложений, сохранив российскую оккупацию украинских территорий. Продемонстрировать, что формуле, с которой будет выступать президент Украины Владимир Зеленский, есть "интересная", а главное – действенная альтернатива. Для Китая важен вопрос в том, какая страна овладеет украинской территорией, условно говоря, лучше это будет РФ, чем США. Потому что тогда это предполагаемая для него страна с возможностью вложения денег. Если побеждают Штаты и сохраняют суверенитет Украины – это потерянная для него территория. Поэтому Китай вовсе не нейтрален в этом стремлении, как бы он об этом не заявляв, а осуществляет российские планы увеличения сферы влияния Москвы, но со своим китайским акцентом.

Китай стремится демонстрировать миру мнимую "нейтральность", ведь пытается стать таким же политическим гегемоном в мире, как и США. При этом хотя на Западе все чаще говорят, что имеют доказательства китайской военной помощи РФ, министр иностранных дел КНР Ван И встречается как с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, так и с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой, отмечая собственную "равноудаленность". При этом украинская сторона, осуждая китайский план, идет на дипломатический диалог с КНР, давая ей возможность выглядеть нейтральной стороной и продолжать развивать свою платформу "Друзей мира" и устанавливать собственные правила игры. При таком развитии событий в глазах многих стран мира именно Китай имеет реальную возможность урегулировать ситуацию, связанную с российско-украинской войной. Те же США, которые активно помогают Украине противостоять агрессии, официально не встречаются с российскими представителями, а потому такой возможности не имеют.

Почему Украина против

Основа предложений "друзей" – "мирный" план Китая из шести пунктов. С одной стороны, в нем присутствует несколько пунктов, перекликающихся с Формулой мира Украины, например, о продовольственной и ядерной безопасности. Но главное, в нем нет упоминаний о соблюдении Устава ООН, территориальной целостности Украины и уважения ее суверенитета. Владимир Зеленский назвал "мирный план" Китая и Бразилии "деструктивным".

"Я считаю, что бразильско-китайская инициатива больше похожа на пророссийскую. Этот план был предложен без уважения Украине и ее территориальной целостности", – отметил Зеленский.

Уже понятно, что китайский план "заморозки" не предусматривает решения проблем, связанных с нарушением международного права Россией. Фактически создается ситуация, при которой РФ продолжает контролировать около 20% суверенной украинской территории. И это главная опасность не только для Украины, это демонстрация того, что сегодня можно захватить часть суверенной территории независимой страны и тебе за это почти ничего не будет.

Основные призывы китайско-бразильского плана – придерживаться "трех принципов" для "охлаждения" ситуации: остановки военных действий, не обострения конфликта и нераспространения его на новые территории, а также признания того факта, что диалог и переговоры – единственный возможный способ разрешения кризиса.

КНР фактически предлагает "заморозить" линию фронта, которая будет существовать на момент принятия решения. Это означает, что Украина останется без части своей территории, оккупированной РФ, с непонятными перспективами и на неопределенный срок. Да, Китай фактически предлагает то, против чего всегда официально выступал – нарушить международное право, которое зафиксирует проигрыш Украины. Отсутствуют в китайско-бразильских предложениях и такие важные направления, как репарации со стороны агрессора и наказание за военные преступления для армии РФ.

Кроме того, Запад все еще не желает предоставлять Украине реальные гарантии безопасности, которые могли бы сдержать его в будущем. Поэтому если Украине и соглашаться на какое-то перемирие и заморозки, то сначала Запад должен признать, что не произойдет значительного сокращения финансирования в поддержку Украины, ведь это усугубит Путина. Мероприятие должно продолжать укреплять украинский потенциал ПВО, наращивать снабжение боеприпасами и другим оружием. Далее союзникам необходимо договориться о надежных гарантиях безопасности для Украины. НАТО по понятным причинам не хочет распространять свою открытую защиту на государство, не являющееся членом Альянса. Возможно, придется использовать нюансы и двусмысленность. Но коллективное обещание – явное или другое – защищать находящиеся под контролем Украины территории должно быть на столе, чтобы сдержать дальнейшую агрессию, иначе Украина, согласившись на заморозку, просто потеряет ныне оккупированные территории с потенциальной угрозой потерять еще больше.

Почему Путин может быть "за"

В этот раздел идут все факторы, по которым Украина против "заморозки" войны по китайскому варианту. Но есть и чисто российские мотивы. К примеру, возможны проблемы с бюджетом войны и человеческим ресурсом. Даже в России признают: сегодня у нее нет возможности проводить большие наступательные операции против Украины. Пауза, подкрепленная определенной "победой", ведь сохраняется контроль над оккупированными территориями Украины, предоставит российским военным время спланировать новую не шоковую мобилизацию, устранить оперативные недостатки и пополнить запасы оружия, то есть спокойно подготовиться к "окончательному решению украинского вопроса". В этом можно не сомневаться.

"Заморозка" войны может поставить под угрозу международную поддержку Украины, что еще больше усложнит ее защиту от России. Многие западные союзники устали от войны и оказания помощи. Они уже ищут повод, чтобы перенаправить средства из Украины на внутренние нужды, например та же Германия в 2025 году вдвое сокращает пакет финансовой помощи с 8 до 4 млрд евро. Прекращение боевых действий и определенная "заморозка" может стать приличным поводом, чтобы "забыть" на время об Украине и сосредоточиться на внутренних проблемах. Для Путина это просто чудесное развитие событий.

Почему Россия может быть против

Путин одним из первых поддержал китайско-бразильский план и объявил его платформой для переговорных усилий. Однако все указывает на то, что переговорный формат вообще не нужен на данный момент РФ. Основная ее ставка – война на полное уничтожение Украины. В настоящее время объективных оснований, которые бы побудили Путина к началу переговоров с Украиной и вообще к завершению войны, нет. Не побуждают российского диктатора к этому и сегодняшняя политика западных партнеров Украины, которые все еще медленно взвешивают каждый свой шаг, который потом часто не делают и не предоставляют Украине нужные ресурсы для принуждения россиян к справедливому миру.

Конечно, мы не знаем подлинное состояние экономики России, готовности ее к дальнейшей мобилизации и ведению войны. Но сейчас РФ пытается существовать в траектории войны на истощение и пока визуально преуспевает. Пока Путин верит, что сможет пересилить поддержку Украины со стороны Запада, а последние новости придают ему оптимизм, его война на истощение будет продолжаться, а заявленная цель останется неизменной — Украина должна быть сведена на уровень российского вассала или стерта с лица земли.

"Замораживание" войны по сценарию КНР по существующей линии фронта также идет в разрез "предложениям о капитуляции" Путина, озвученных 14 июня этого года и собственно Конституции РФ, по которой оккупированные украинские территории объявлены российскими. Тогда российский диктатор цинично заявил, что Россия хоть завтра готова стол переговоров, в то же время, назвал условия для прекращения огня – "полный вывод" украинских войск из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, а также окончательный отказ от вступления в НАТО. За последнее время российские представители неоднократно акцентировали именно на таких условиях начала хоть как-то процесса переговоров, отмечая, что они не изменятся.

Еще один фактор – внутренний. Риторика значительной части российского общества: все мирные инициативы по Украине не имеют права на существование, если они исходят из территориальной целостности Украины в любом варианте. Кто бы эти программы ни выдвигал: Китай, Бразилия, Турция или США. Мол, вся территория Украины – российская, с небольшими отклонениями, о чем было заявлено неоднократно, а любые мирные планы, отрицающие право России восстановить исторический суверенитет над своей землей и разделенным народом, направленные против России и ее национальных. интересов". Поэтому, даже получив фактический контроль над оккупированными украинскими территориями, но не уничтожив полностью государственность Украины, многие внутри России могут не воспринять такую вот хлипкую "победу".

Возникает вопрос, зачем тогда России план прекращения огня без выполнения условий со стороны Украины, если она продолжает давить, уничтожать украинскую инфраструктуру, продолжает делать украинское государство менее жизнеспособным? Конечно же, многие ответы будут получены после саммита БРИКС, на котором собственно и будет предложено Кремлю принять участие в мирном процессе "по-китайски".

Россия стремится аннексировать украинские регионы, используя переговорный процесс

"Видение Украины по завершею войны простое – этот процесс должен состояться в соответствии с действующим Уставом ООН и принципами международного права. Вообще говоря, Формула мира из 10 пунктов фактически это и предлагает. Очевидно, тот план, который предлагает Китай с Бразилией, отличается от украинского. Хотя у него тоже неплохие инициативы, которые совпадают с украинским видением. Между тем там отсутствуют несколько вещей, абсолютно принципиальных для Украины. Прежде всего это принцип территориальной целостности и неприкосновенности, который является главным принципом деятельности ООН. И второе, не менее главное, нет никакого упоминания о том, что Россия должна вывезти войска с временно оккупированных территорией Украины" – такое мнение в эксклюзивном комментарии OBOZ.UA выразил дипломат, посол Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговине в 2010-2017 годах Александр Левченко.

По мнению Александра Левченко, инициатива Бразилии и Китая говорит о том, что фактически Россия стремится аннексировать украинские регионы, используя переговорный процесс. Также в плане отсутствуют даже намеки на то, кто будет компенсировать Украине разрушенную инфраструктуру, а это сотни миллиардов долларов. Почему Бразилию и Китай не беспокоят вопрос репарации. Не говорят стороны и о важном вопросе военных преступлений, совершенных Россией на территории Украины. Поэтому, к сожалению, их план фактически сыграет на руку Москвы.

"У россиян сейчас нет сил захватить всю Запорожскую и Херсонскую области, а потому им нужна передышка. И этот план – отличный случай. Он фактически позволяет им легализовать то, что они уже увлекли и готовиться к новому нападению. Поэтому Украина не желает идти на сдачу своих территорий, чтобы там кто-то провозгласил себя миротворцем. Ведь легализация захваченных украинских территорий по линии фронта – открытая возможность в будущем продолжать агрессию. То есть нападаешь на страну, потом проводишь переговоры, по линии фронта захватываешь эту территорию себе и так далее. Этот план ведет к разрушению системы ООН и угрожает всему миру", – отметил Александр Левченко.