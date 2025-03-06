Китай против переговоров США с Россией без участия Украины и Европы, – спецпредставитель Лу Шае

В Китае неожиданно заявили, что против обсуждения окончания войны только Соединенными Штатами и Россией, без участия Украины и Европы. В Пекине "потрясены" тем, как американский президент Дональд Трамп обращался со своими союзниками в Европе.

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О ситуации высказался специальный посланник КНР по европейским делам Лу Шейе, передает South China Morning Post. Он дал комментарий журналистам в кулуарах панельной дискуссии во время ежегодной сессии высшего консультативного органа Народного политического консультативного совета Китая.

Лу Шейе признал, что любой мирный процесс должен предусматривать признание и участие всех соответствующих сторон, в том числе европейских стран. "Различные предложенные решения должны быть предметом равноправного обсуждения, а не диктоваться несколькими избранными", – подчеркнул он.

Политик, критикуя подход Америки к Европе, утверждал, что дипломатический подход Китая намного лучше – мол, он "подчеркивает мир, дружбу, добрую волю и взаимовыгодное сотрудничество".

"Если посмотреть на то, как администрация Трампа проводит наглую и деспотичную политику в отношении Европы, обращаясь таким образом со своими союзниками, то, честно говоря, с европейской точки зрения это просто ужасно", – заявил Лу Шейе.

"Я считаю, что европейские друзья должны поразмыслить над этим и сравнить политику администрации Трампа с политикой китайского правительства", – продолжил он, после чего расхвалил дипломатию Пекина.

Как ранее писал OBOZ.UA:

– В Китае продолжают выступать за мирное урегулирование российско-украинской войны. При этом официальный Пекин не верит, что Украина восстановит свою территориальную целостность.

– После состоявшегося 2 марта в Лондоне саммита европейских лидеров в Пекине заявили, что видят новые тенденции в процессе политического урегулирования "украинского кризиса" (так в КНР назвали агрессивную неспровоцированную полномасштабную войну, развязанную Российской Федерацией).

– По данным CNN, в рамках противостояния с Соединенными Штатами РФ и КНР усилили усилия по вербовке американских федеральных служащих, особенно работающих в сфере нацбезопасности.

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