Китай заявил о новых тенденциях в политическом урегулировании войны в Украине, назвав ее 'кризисом'

В Китае после состоявшегося 2 марта в Лондоне саммита европейских лидеров заявили, что видят новые тенденции в процессе политического урегулирования "украинского кризиса". Там выразили надежду на принятие решений, которые позволят достичь устойчивого и продолжительного мира.

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Такую позицию на брифинге 5 марта озвучил представитель Министерства иностранных дел КНР Линь Цзянь. Он прокомментировал саммит в Лондоне, назвав войну в Украине "украинским кризисом".

"Китайская сторона отметила новые изменения в политическом урегулировании украинского кризиса", – сказал Линь.

Дипломат отметил, что в украинском вопросе Китай продолжает настаивать на необходимости соблюдения при разрешении разногласий четырех принципов: уважения суверенитета и территориальной целостности всех стран, соблюдения целей и принципов Устава ООН, использования мирных методов для решения разногласий.

Также представитель Китая упомянул об учете "законных обеспокоений безопасности" каждой из сторон, являющихся российским нарративом, который Москва использует для оправдания агрессии против Украины.

"Китай надеется на то, что причастные стороны с помощью диалога и консультаций найдут устойчивые и долгосрочные решения, учитывающие взаимные беспокойства", – сказал Линь.

Как сообщал OBOZ.UA, 2 марта в Лондоне состоялся саммит, посвященный безопасности на континенте и будущим гарантиям безопасности для Украины.

Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер на саммите предложили перемирие на месяц "в воздухе, на море и в энергетике", однако позже в британском правительстве заявили, что пока нет никакого соглашения относительно предложения о перемирии.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам саммита в Лондоне заявила, что Европе следует "готовиться к худшему" и срочно перевооружаться.

По словам Стармера, РФ нужно посадить за стол переговоров, однако Европа больше не будет признавать договоренности типа "Минских".

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