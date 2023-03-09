Блог | Альфред Кох: Китай послал сигнал США: война может закончиться быстрой победой Украины

Прошел один год и двенадцать дней войны. Фронт стабилен. И добавить к этому нечего. Бахмут не сдается. И даже контратакует. Пригожинцев реально потеснили на севере, отодвинули их от важной дороги. Ситуация в Бахмуте продолжает оставаться сложной. Но все-таки там сейчас не так, как было еще пару дней назад. Чувствуется какой-то перелом в этой операции. И этот перелом явно не в пользу Путина.

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Сегодня в журнале The Economist была размещена статья, которая подробно описывает то, что происходит с подготовкой предполагаемого украинского контрнаступления. В рамках подготовки к нему, за последние три месяца в страну прибыло уже 40% всей военной помощи, оказанной Пентагоном с начала войны.

Резкий рост военной помощи начался в январе 2023 года. По расчетам главкома Валерия Залужного, ее уже хватает на три новых корпуса по 6 бригад, численностью в 20 тысяч человек каждый (в каждой бригаде 3,3 тысячи человек). Всего – 60 тысяч человек. Причем все три корпуса будут вооружены и обучены по стандартам НАТО.

Поворотным моментом СМИ называет 20 января. Тогда на восьмом заседании "Рамштайна" было принято решение нарастить вооружение Украины к концу марта. После этого поставки западного оружия превратился из ручейка в поток. Например, нынешние поставки оружия из Германии составляют две трети от общего количества, отправленного Украине за весь 2022 год. Журнал пишет, что по этой причине "украинская армия трансформируется".

Когда в январе Россия активизировала в наступление в Бахмуте, главной ее целью было заставить Украину применить резервы, Если бы она это сделала, то о контрнаступлении нужно было бы забыть. Возможно – навсегда.

Но "генерал Залужный избежал очевидной ловушки", и вместо того, чтобы бросить войска на оборону Бахмута, отправил большую их часть на обучение, пишет издание. А оборону Бахмута проводил ограниченными силами.

Однако, The Economist считает, что успех весеннего контрнаступления отнюдь не гарантирован. Ведь после года боев большая часть нынешней украинской армии (за исключением этих трех новых корпусов) состоит из "мобилизованных мужчин с ограниченным опытом". Кроме этого, есть большой дефицит боеприпасов.

"С другой стороны, российская армия находится в ужасном состоянии", пишет журнал. И если она будет продолжать наступать хотя бы только на одном участке фронта, то ей неизбежно придется подтягивать резервы. А это создаст бреши в обороне, в которые и ударит Украина.

Вчера Министр иностранных дел Китая Цинь Ган, вполне предсказуемо, приравнял свою, еще только возможную (!), военную помощь России той военной помощи, которую США уже (!) оказывают Тайваню. Он прямо спросил: а, собственно, почему нам нельзя поставлять оружие Москве, а Америке Тайваню – можно?

Это был недвусмысленный намек Вашингтону на то, что Пекин хочет разменять на свой отказ от военной поддержки Москвы. И я думаю, что в Вашингтоне правильно поняли этот сигнал.

Я думаю в Тайваньском вопросе в арсенале у США значительно меньше эффективных ходов, чем в отношении России. Дело в том, что США еще в начале 70-х годов прошлого века де-юре признали Тайвань частью Китая. Также они официально признали маоистскую концепцию "Единого Китая". И поэтому их военная поддержка Тайваня абсолютно уязвима для критики, поскольку формально является поддержкой сепаратистов.

Рано или поздно, Китай все равно поглотит Тайвань. И вопрос состоит лишь в том, как это будет сделано: мирным путем и с максимальной защитой автономии Тайваня по принципу "одна страна – две системы", или в результате кровопролитной операции по захвату острова.

Фактически, Пекин вчера сказал Вашингтону: помогите нам мирно договориться с Тайванем, тем более, что там, на самом Тайване, есть немалая поддержка такого мирного объединения. И тогда мы отдадим вам Путина. Делайте с ним что хотите. Мы даже можем вам помочь его съесть. Например тем, что присоединимся к санкциям, А если нет, то – нет… Тогда мы начнем поставки боеприпасов и оружия Москве и пусть она воюет хоть сто лет.

Я думаю, не надо быть гением политики, чтобы догадаться какой вариант больше подходит как Украине, так и Европе в целом. В случае, если в Вашингтоне услышат Пекин, война закончится быстрой победой Украины. Если нет, то это будет длинная война на истощение, которая скорее всего закончится лишь тогда, когда у какой-то из противоборствующих сторон закончатся солдаты.

И решение этой китайско-американской проблемы в выгодном для Украины ключе так же важно для нее, как и поставки вооружения. Потому, что поставки оружия лишь тогда имеют смысл, когда они дают преимущество. А если параллельно этим поставкам идут такие же поставки оружия противнику, то смысл этих поставок теряется.

Короче, нельзя допустить, чтобы Китай начал давать оружие и боеприпасы Путину. Это создает слишком высокие риски серьезной затяжки войны.

Сегодня глава Национальной разведки США Эврил Хейнс сделала доклад о войне в Украине. В нем она сообщила, что военный потенциал российской армии сильно подорван и что частичная мобилизация, которую провел Путин, решила эти проблемы лишь отчасти. Существенного подъема боеспособности не произошло, а с учетом огромных потерь россиян на поле боя, у них вряд ли теперь есть потенциал для какого-то заметного наступления. Во всяком случае в 2023 году.

Также г-жа Хейнс сообщила, что Путин это понимает и поэтому ставит перед армией более скромные задачи, чем раньше. Теперь она все больше сосредотачивается на обороне уже завоеванных территорий, а о движении вперед Путин всерьез уже и не думает.

Таким образом, сейчас идеальный момент: российская армия выдохлась, а китайское оружие в Россию еще не поступило. (И дай Бог не поступит) Сколько продлится этот момент – неизвестно. Может месяц – два, а может быть и значительно больше.

Кстати, все эксперты говорят, что примерно в середине апреля (то есть – через месяц) украинское контрнаступление – начнется. И я не сомневаюсь, что оно будет успешным.

Потому, что наше дело правое. Поэтому враг будет разбит и победа будет за нами.

Слава Украине!