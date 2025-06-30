Китай похвастался оружием, которое якобы может вызвать блэкаут

В Китае похвастались новой кассетной бомбой, созданной для вывода из строя вражеских электростанций. Заявляется, что она способна вызвать "полную потерю электроэнергии" в районе детонации.

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Соответствующий ролик на прошлой неделе обнародовал государственный пропагандистский телеканал CCTV. Анимационное видео демонстрирует нечто, похожее на новый тип графитовой бомбы, передает South China Morning Post.

Оружие запускается с наземного транспортного средства. Впоследствии из бомбы выбрасывается 90 цилиндрических суббоеприпасов, которые от удара о поверхность подпрыгивают и взрываются в воздухе, рассеивая тонкие углеродные нити. Они, по-видимому, предназначены для короткого замыкания в высоковольтной энергетической инфраструктуре.

В издании напомнили, что подобное оружие в 1991 году использовали США против Ирака – страна тогда потеряла 85% электроэнергии.

Также графитовые бомбы были применены в Сербии в 1999 году, когда в блэкаут погрузилось 70% территории страны.

Ни название оружия, ни подробностей относительно стадии его производства в КНР не озвучили. Пропаганда утверждает, что одна такая бомба может вызвать масштабные отключения электроэнергии на площади не менее 10 тысяч квадратных метров.

Как ранее писал OBOZ.UA, 27 июня американский министр финансов Скотт Бессент заявил: США и Китай решили вопросы, связанные с поставками редкоземельных минералов и магнитов в Штаты, уладив спор, который заблокировал соглашение, заключенное в мае.

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