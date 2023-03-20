Візит китайського лідера до Москви ставить перед російськими кланами екзистенційне питання. Прямо як у Гамлета: бути або не бути. Путін тепер для Заходу злочинець, ордер на його арешт вже не можна відкликати або переграти. Йти до Китаю і фактично в його зону впливу під керівництвом того, хто отримав виклик в Гаагу, російські еліти точно не підписувалися. Китайські авторки та інші товари та й юань як основна валюта (вже росіянам активно пропонують приватні депозити в юанях) означають початок "китаїзації" Росії.

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Сі приїхав з пропозиціями спільних проєктів у сферах видобутку ресурсів та інфраструктури. Варіантів відмовитися в Путіна немає, хоча поторгуватися, звісно, може. Якщо так піде, то Росія поступово стане для Китаю тим, чим для РФ є Білорусь. Хоча і Білорусь після візиту Лукашенка в Пекін Путіну з"їсти буде складніше.

Китай завжди тільки про себе - про Китай. І послаблення Росії для нього дуже вигідне – це дозволяє отримати опосередкований контроль над РФ. Поки що. Багато хто в Росії і так замислюється над цим сценарієм, а після ордеру на арешт Путіна почне дуже серйозно думати. Російським елітам є, що втрачати і скоро може бути пізно.