Украинская сторона строго предупреждает, что Россия может готовиться к взрыву Запорожской АЭС, что приведёт к радиоактивной экологической катастрофе глобального характера. После разрушения Каховской ГЭС в прошлом месяце не исключено, что Кремль планирует ещё и устроить взрыв на Запорожской АЭС — крупнейшей в Европе, расположенной в оккупированном Россией городе Энергодаре.

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Российские войска оккупировали Запорожскую АЭС в конце февраля 2022 года. С тех пор там постоянно дислоцируется личный состав и военная техника, которую оккупанты держат в механических цехах и время от времени вывозят на обстрелы позиций в районе Никопольского района Днепропетровской области, расположенного на другом береге Днепра. На станции работает миссия наблюдателей МАГАТЭ, которая должна следить за тем, чтобы АЭС не использовалась в качестве военной базы, станция не подвергалась нападениям и обстрелам, а также чтобы внешние источники электроэнергии не прерывались. Однако отключения электроэнергии на АЭС случаются постоянно. С прошлого года оккупанты стали подвозить взрывчатку. В мае 2023 года стало известно, что россияне заложили взрывчатку в турбинную часть четвёртого энерогоблока АЭС в Энергодаре. Также оккупанты практически полностью разрушили систему готовности и реагирования на чрезвычайные ситуации. Генеральный директор МАГАТЭ Гросси заявил 22 июня после посещения электростанции, что ситуация там крайне нестабильна. В тот же день президент Украины сообщил, что спецслужбы получили информацию о том, что Россия рассматривает сценарий теракта, который вызовет выброс радиации.

"Россия должна чётко понимать: мир видит, какие сценарии готовят террористы, и мир готов реагировать", — заявил президент Владимир Зеленский в своём обращении к нации. Радиация представляет угрозу для всех в мире, и атомная станция должна быть полностью защищена от любых инцидентов. Глава украинского государства подчеркнул, что "сейчас у нас есть информация от нашей разведки о том, что российская армия разместила предметы, похожие на взрывчатые вещества, на крыше нескольких энергообъектов Запорожской АЭС. Может, для имитации нападения на станцию. Может быть, у них другой сценарий. Но в любом случае мир видит - и не может не видеть! - что единственным источником опасности для Запорожской АЭС является сама Россия. И никто другой". К сожалению, своевременной и массированной реакции на теракт на Каховской ГЭС не последовало. И это может подтолкнуть Кремль к совершению нового зла. Не допустить его к безответственности - задача всех стран мира и никто не может быть исключением, потому что радиация никого не обойдёт.

Риски резко возросли после разрушения Каховской плотины, расположенной ниже по течению. Взрыв Каховской плотины 6 июня этого года вызвал катастрофическое наводнение, а также поставил под угрозу подачу воды, необходимой для охлаждения реакторов электростанции и отработанного топлива. Еще в октябре прошлого года президент Украины предсказал, что Россия попытается снести плотину в Каховке, а теперь предупреждает, что российские солдаты заминировали Запорожскую АЭС. Глава военной разведки Украины заявил, что российская сторона заложила взрывчатку возле четырёх из шести реакторов и заминировала бассейн-охладитель, используемый для подачи воды для охлаждения реакторов и отработаного топлива. Кроме того, были срочно эвакуированы российские специалисты, а до 5 июля текущего года должны были уехать все украинские сотрудники, подписавшие контракты с "Росэнергоатом". В то же время остальным сотрудникам сказали, что "в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, следует винить Украину".

Министерство внутренних дел Украины провело учения на всех уровнях власти по ликвидации последствий возможной ядерной катастрофы. Это включает в себя планирование эвакуации в пределах определенного радиуса проживания от станции, закрытие дорог и создание контрольно-пропускных пунктов для проверки облучения людей. Чиновники призвали жителей, которые не смогут вовремя эвакуироваться, укрываться в безопасном месте, обязательно отключить вентиляцию и кондиционеры, законопатить окна мокрой тряпкой или изолентой, а на улице носить маски, способные отфильтровывать радиоактивную пыль и другие частицы в воздухе.

После сноса российской стороной Каховской плотины уровень воды в озере, охлаждающем электростанцию, составляет около 16 метров, что всего на четыре метра выше минимального уровня, необходимого для охлаждения электростанции. Именно поэтому директор Международного агентства по атомной энергии провёл срочную инспекцию атомной станции. 3 июля этого года Запорожская АЭС была вновь подключена к единственной доступной резервной линии электропередачи после четырёхмесячного отключения, но ситуация с электроснабжением остаётся чрезвычайно сложной и не является устойчивой, заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Он сообщил, что 4 июля этого года станция потеряла связь со своей основной внешней линией электропередачи. В то же время советник президента Росэнергоатома Ренат Карчаа заявил о возможном теракте на Запорожской АЭС. Он заявил, что Украина якобы "атакует электростанцию ​​в ночь на 5 июля с применением высокоточного оружия и беспилотников". Эту дезинформацию также распространяли российские СМИ и Telegram-каналы. Украина всё это категорически опровергала.

Вопрос остаётся в том, что может случиться? Вряд ли это будет что-то вроде Чернобыля, который взорвался во время активной работы реактора. Наиболее вероятным наихудшим сценарием может быть что-то вроде катастрофы на Фукусиме в 2011 году, когда мощное землетрясение и цунами расплавили топливо в трёх из четырёх реакторов японской атомной электростанции. В воздухе также висит вопрос о том, готова ли Россия к провокации планетарного масштаба. Российская Федерация получила чёткие сигналы не только от Украины, но и других стран о недопустимости использования в конфликте ядерного элемента. Теперь Москве будет сложнее добиться реализации своего плана. Но безумие страны спонсора терроризма не знает границ. Не может быть никаких иллюзий относительно того, что россияне могут сделать после того, что они уже сделали в Украине во время войны. Поэтому все должны быть готовы ко всему возможному, так как другого выхода просто не существует.