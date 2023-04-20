Киев получил особый 'сигнал': что известно о Катарине Матерновой, которая станет послом ЕС в Украине

Новым послом Европейского Союза в Украине станет представительница Словакии Катарина Матернова. Это предназначение может стать ключом к продвижению европейских интересов в Украине и, вероятно, символизирует поддержку усилий нашего государства присоединиться к ЕС.

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О своем назначении сообщила сама Матернова в Twitter. Дипломатка отметила, что для нее большая честь представлять ЕС в Украине в роли следующего посла Евросоюза.

"Назначение Матерновой может стать ключом к продвижению европейских интересов в Украине, в то же время предлагая всю техническую поддержку и опыт, необходимый Киеву для достижения прогресса в процессе вступления", – прокомментировал кадровые изменения представитель ЕС изданию EURACTIV.

Катарина Матернова до сих пор занимала должность заместителя генерального директора ЕС по переговорам по расширению Европейской комиссии. Она занималась продвижением политики соседства и расширения ЕС и уже поддерживает тесные контакты с украинскими властями.

Ожидается, что исполнительный орган ЕС опубликует свою оценку прогресса Украины в процессе вступления в ЕС позже в этом году.

Отметим, что действующий посол ЕС в Киеве, эстонский дипломат Матти Маасикас, занимает должность с 2019 года. Назначение Матерновой является частью регулярной ротации дипломатических постов ЕС по всему миру, поскольку согласно стандартной практике ЕС дипломаты блока меняются каждые четыре года и назначаются председателями Совета и Комиссии по предложению главного дипломата ЕС. Новые назначенцы обычно вступают в должность в сентябре того же года.

Напомним: Европейская комиссия оценила более 30 сфер и отраслей в Украине. В документе на 70 страниц описано, на каком этапе подготовки находится страна. Условно для этого использовали пятибалльную шкалу: начальный, определенный, средний, хороший и очень хороший уровень. Оказалось, что только четыре отрасли в Украине соответствуют нормам ЕС.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Польша считает, что победа Украины над российскими оккупантами станет важнейшим шагом на пути евроинтеграции нашего государства. Для мира важно гарантировать, чтобы Украина выстояла как суверенное и независимое государство;

– в Венгрии заявили, что не поддержат интеграцию Украины в ЕС и НАТО. Причиной этого там назвали "опасность" для школ в Закарпатье.

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